Kampania #PrawosławnyNieRuski na billboardach w Białymstoku

Październik 18, 2022

Kampania #PrawosławnyNieRuski /fot. A. Topczewska

W Białymstoku pojawiło się 15 billboardów z hasztagiem #PrawosławnyNieRuski. Hasło kampanii społeczno-edukacyjnej, skierowanej do mieszkańców naszego miasta, nawiązuje do funkcjonującego w języku polskim pejoratywnego określenia Rosjan, które często bywa stosowane obraźliwie i stereotypowo także wobec prawosławnych w Polsce.

Kampania ma przypominać i uświadomić, że prawosławni w Polsce w większości są Polakami, a samo wyznanie prawosławne trafiło na tereny Rzeczypospolitej z Cesarstwa Bizantyjskiego, a nie z Rosji. Akcja jest także stanowczym sprzeciwem wobec skandalicznej postawy prawosławnego patriarchy moskiewskiego Cyryla.

– Jego poparcie dla działań wojennych, który nawołuje prawosławnych Rosjan do wojny przeciw Ukrainie powoduje falę internetowego hejtu wobec naszych prawosławnych współbraci, którzy z rosyjską Cerkwią nie mają nic wspólnego – mówi Patryk Panasiuk, prezes Fundacji Hagia Marina.

Patryk Panasiuk podkreśla, że prawosławni w Polsce nie są „Ruskimi”. To Polacy, Ukraińcy Białorusini, Gruzini, Łemkowie, Grecy i wiele innych nacji. – Nie możemy pozwolić, by nazywano nas w ten sposób. Cerkiew w Polsce jest niezależną, autokefaliczną i nie podlega pod patriarchat moskiewski. Chcemy, by polskich wyznawców prawosławia nie łączyć z działalnością patriarchy Moskwy – dodaje Panasiuk.

W języku polskim słowo „Ruski” od dawna stało się określeniem pejoratywnym. – Gdy rozpoczęła się napaść na Ukrainę i mamy u nas uchodźców, nasiliły się negatywne komentarze o tym, że prawosławny to Ruski. Ta akcja rodziła się od lat, bo my jako dzieci spotykaliśmy się wówczas też z takimi określeniami. Naszym zamiarem jest, by następne pokolenia nie czuły się szykanowane – stwierdza Iwona Tomaszewska, przewodnicząca Prawosławnego Forum Dialogu.

Kampania jest prywatną inicjatywą Fundacji Hagia Marina. W listopadzie billboardy mają się pojawić w innych częściach województwa. (at)