11 września, 2025

Kamil Jóźwiak nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

Kamil Jóźwiak Kamil Jóźwiak źródło: Jagiellonia
Jagiellonia Białystok oficjalnie ogłosiła nowy transfer. Do drużyny dołączył Kamil Jóźwiak, który podpisał dwuletni kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. 27-letni skrzydłowy będzie występował w żółto-czerwonych barwach z numerem 72 na koszulce.

 

Doświadczenie reprezentacyjne

Kamil Jóźwiak to zawodnik dobrze znany polskim kibicom. Na swoim koncie ma już 22 występy w reprezentacji Polski, w której zadebiutował w 2019 roku. Brał również udział w Mistrzostwach Europy 2021, gdzie reprezentował biało-czerwone barwy na największej piłkarskiej scenie.

Kariera klubowa Kamila Jóźwiaka

Skrzydłowy pierwsze piłkarskie kroki stawiał w młodzieżowych drużynach Lecha Poznań, z którego został wypożyczony do GKS-u Katowice. Po powrocie do „Kolejorza” stał się jednym z kluczowych zawodników Ekstraklasy, a jego dobra gra zaowocowała transferem zagranicznym.

Kolejne etapy kariery:

  • Lech Poznań – rozwój i pierwszy duży krok w Ekstraklasie,

  • Derby County (Anglia) – debiut na zapleczu Premier League,

  • Charlotte FC (USA) – występy w Major League Soccer,

  • Granada CF (Hiszpania) – ostatni klub przed transferem do Białegostoku.

Po zakończonym sezonie 2024/2025 w Hiszpanii, zawodnik zdecydował się na powrót do Polski i wybór Jagiellonii Białystok.

Wzmocnienie ofensywy Jagiellonii

Pozyskanie Jóźwiaka to ważny krok dla klubu z Podlasia. Szybki i dynamiczny skrzydłowy ma pomóc drużynie zarówno w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy, jak i w potencjalnych występach na arenie międzynarodowej.

