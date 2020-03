Kamera termowizyjna w akademiku. Studenci mogą kontrolować swoją temperaturę

Marzec 23, 2020

fot. Ewelina Andrzejewska fot. Ewelina Andrzejewska

W jednym z akademików Politechniki Białostockiej stanęła kamera termowizyjna. Każdy szybko może sprawdzić temperaturę swego ciała, wystarczy zbliżyć się na odległość ok. 1 metra, a po kilku sekundach na ekranie telewizora wyświetla się wynik.

Kamerę udostępnił Wydział Mechaniczny PB. Na co dzień to urządzenie wykorzystywane jest do wizualizacji rozkładu temperatury na powierzchniach obiektów, pozwala odwzorować tzw. obraz termalny. Umożliwia wykrycie wielu nieprawidłowości w konstrukcji budynków lub pracy maszyn i urządzeń.

– W czasie zagrożenia epidemicznego kamera termowizyjna służy do pomiaru temperatury ciała mieszkańców akademików. Nasi studenci chętnie z takiej możliwości korzystają. Obecnie większość studentów dostosowała się do zaleceń rektora i wyjechała do domów. Zgodnie z wytycznymi ministra nauki i szkolnictwa wyższego powinniśmy zapewnić zakwaterowanie studentom, w tym obcokrajowcom, którzy nie mogą z różnych względów opuścić akademików – mówi Piotr Bubela kierujący Działem Zasobów Mieszkaniowych PB.

Każdego dnia kolejni polscy studenci wyjeżdżają do domów. Tych, którzy pozostali w domach studenta uczelnia prosi o zachowanie szczególnej uwagi i ostrożności, przestrzeganie zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia. W akademikach zamontowane zostały pojemniki z płynem dezynfekującym. Dla bezpieczeństwa wprowadzono zasadę zachowania stosownej odległości osób przebywających przy portierniach.

Obecnie Politechnika Białostocka nie kwateruje nowych osób w akademikach, wstrzymano także do odwołania możliwość odwiedzin dla gości z zewnątrz. (mt/mc)