Kabiny akustyczne w Politechnice Białostockiej. Nowe przestrzenie wyciszenia na wszystkich wydziałach

8 stycznia, 2026

fot. Dariusz Piekut/PB fot. Dariusz Piekut/PB

Politechnika Białostocka wprowadza kolejne rozwiązania poprawiające komfort studiowania i pracy. Na wszystkich wydziałach uczelni montowane są nowoczesne kabiny akustyczne, które mają służyć wyciszeniu, krótkiej regeneracji oraz spokojnemu przygotowaniu się do zajęć i obowiązków zawodowych.

To odpowiedź na rosnące potrzeby studentów, doktorantów i pracowników, którzy w dynamicznym środowisku akademickim coraz częściej poszukują miejsc sprzyjających koncentracji i odpoczynkowi.

Miejsca do wyciszenia i skupienia

Kabiny akustyczne to niewielkie, zamknięte przestrzenie, w których można na chwilę odciąć się od hałasu i bodźców zewnętrznych. Jak podkreśla Tomasz Jastrzębski, Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnościami w Politechnice Białostockiej, kabiny mają umożliwiać wyciszenie się, nabranie dystansu oraz przygotowanie do zajęć w spokojnych, komfortowych warunkach.

Rozwiązanie to jest szczególnie istotne dla osób, które potrzebują ciszy do nauki, pracy koncepcyjnej lub po prostu chwili wytchnienia pomiędzy zajęciami.

Dostępne dla wszystkich, bez barier

Kabiny akustyczne zostały zaprojektowane z myślą o dostępności. Są w pełni dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi, w tym osób poruszających się na wózkach. Mają niski próg, odpowiednią przestrzeń manewrową oraz spełniają wymagania Certyfikatu CAR dla asortymentu przeznaczonego dla osób ze spektrum autyzmu.

Z kabin będą mogli korzystać wszyscy członkowie społeczności akademickiej – studenci, doktoranci oraz pracownicy Politechniki Białostockiej.

Gdzie pojawią się kabiny akustyczne?

Kabiny montowane są na wszystkich wydziałach uczelni, w łatwo dostępnych lokalizacjach:

Wydział Architektury Politechniki Białostockiej – parter, okolice biblioteki wydziałowej

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku Politechniki Białostockiej – parter, część A, w pobliżu pomieszczenia administratora obiektu

Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej – III piętro, wnęka naprzeciw sali 320

Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej – niski parter części A, między pokojami A029–A030

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej – Hala Berlin, parter, okolice sali 24

Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej – poziom -1, część A, wnęka przy środkowej klatce schodowej

Część projektu „PB Dostępna 2.0”

Instalacja kabin akustycznych realizowana jest w ramach projektu „PB Dostępna 2.0 – nowoczesna uczelnia dla wszystkich”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Celem projektu jest likwidowanie barier architektonicznych i komunikacyjnych oraz tworzenie przyjaznego środowiska nauki dla osób o różnych potrzebach.

(pc)