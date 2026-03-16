Kabiny akustyczne na Politechnice Białostockiej. Nowa przestrzeń do nauki i wyciszenia

16 marca, 2026

Politechnika Białostocka wprowadziła nowe rozwiązanie, które ma poprawić komfort studiowania i pracy na uczelni. Na wszystkich wydziałach pojawiły się nowoczesne kabiny akustyczne. To specjalnie zaprojektowane, wyciszone przestrzenie, w których studenci, doktoranci i pracownicy mogą odpocząć od hałasu, skupić się na nauce lub przygotować do zajęć w spokojnych warunkach. Nowe kabiny akustyczne są częścią działań uczelni na rzecz zwiększania dostępności i poprawy jakości studiowania.

Kabiny akustyczne dla studentów i pracowników Politechniki Białostockiej

Kabiny akustyczne na Politechnice Białostockiej zostały zaprojektowane jako niewielkie, komfortowe pomieszczenia zapewniające ciszę i ograniczenie bodźców zewnętrznych. Mogą z nich korzystać wszyscy członkowie społeczności akademickiej – studenci, doktoranci oraz pracownicy uczelni.

To rozwiązanie szczególnie przydatne w trakcie intensywnego dnia akademickiego. W kabinach można odpocząć, wyciszyć się, przygotować do zajęć lub popracować w warunkach sprzyjających koncentracji.

Jak podkreślają przedstawiciele uczelni, ideą projektu było stworzenie neutralnej sensorycznie przestrzeni na każdym wydziale, tak aby osoby potrzebujące ciszy nie musiały opuszczać budynku.

Nowoczesne rozwiązania akustyczne i ergonomiczne

Kabiny akustyczne spełniają wysokie standardy techniczne i zostały wyposażone w rozwiązania poprawiające komfort użytkowania.

Zgodnie z normą ISO 23351-1:2020 spełniają wymagania klasy akustycznej B, co oznacza tłumienie dźwięku na poziomie od 25 do 30 decybeli. Taki poziom wyciszenia pozwala skutecznie ograniczyć hałas z otoczenia i stworzyć komfortowe warunki do pracy lub nauki.

W każdej kabinie znajduje się:

regulowany stolik,

krzesło oraz pufy,

system oświetlenia LED.

Kabiny akustyczne dostępne dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe przestrzenie zostały zaprojektowane z myślą o dostępności. Kabiny są w pełni przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Zapewniają odpowiednią przestrzeń manewrową dla osób poruszających się na wózkach.

Wyposażono je także w niski próg, szerokie drzwi oraz specjalny uchwyt umożliwiający łatwe otwieranie bez konieczności obrotu nadgarstka.

Kabiny spełniają również wymagania Certyfikatu CAR dla asortymentu przeznaczonego dla osób ze spektrum autyzmu. Dzięki temu mogą stanowić bezpieczną i spokojną przestrzeń dla osób wrażliwych na nadmierne bodźce dźwiękowe i wizualne.

Gdzie znajdują się kabiny akustyczne w Politechnice Białostockiej

Kabiny akustyczne zostały rozmieszczone na wszystkich wydziałach uczelni:

Wydział Architektury – parter, w pobliżu biblioteki wydziałowej

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku – parter, część A

Wydział Elektryczny – III piętro, wnęka naprzeciw sali 320

Wydział Informatyki – niski parter w części A

Wydział Inżynierii Zarządzania – Hala Berlin, parter

Wydział Mechaniczny – poziom -1 w części A

(pc)