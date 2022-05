Już za kilka godzin przekonamy się, kto otrzyma statuetkę Podlaskiej Marki 2021

Maj 11, 2022

fot. Julitta Grzywa fot. Julitta Grzywa

W środę (11.05) wieczorem poznamy laureatów Podlaskiej Marki 2021 roku. O 19.00 w Operze i Filharmonii Podlaskiej rozpocznie się uroczysta gala. To pierwszy od dwóch lat finał Podlaskiej Marki z pełnym udziałem publiczności. Przebieg wydarzenia będzie można oglądać w internecie.

O tytuł Podlaskiej Marki walczyło trzydzieści inicjatyw, produktów i wydarzeń regionalnych. Kapituła konkursu w każdej z kategorii: Biznes, Inwestycja, Kultura, Odkrycie, Produkt spożywczy, Produkt użytkowy, Projekt 4.0, Społeczeństwo, Wydarzenie, w tym po raz pierwszy w kategorii „Marka bez barier”-wskazała zwycięzcę.

Podczas gali poznamy również Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego i po raz pierwszy Ambasadora Podlaskiej Gospodarki.

Swoją nagrodę przyznali już internauci – laureatem Podlaskiej Marki Konsumentów został Ludowy Zespół Pieśni i Tańca „Skowronki” z Brańska.

Ogłoszenie laureatów Podlaskiej Marki 2021, jak co roku będzie miało uroczystą oprawę. Podczas gali finałowej w OiFP wystąpią m.in. Karolina Cicha, zespół Audiofeels i grupa Fair Play Crew. Wydarzenie uświetni też widowisko multimedialne ukazujące Podlaskie, jako region łączący naturę z nowoczesną technologią.

Podlaska Marka to konkurs organizowany nieprzerwanie od 2004 r. przez Marszałka Województwa Podlaskiego. W ciągu kilkunastu lat o nagrodę rywalizowało łącznie kilkaset produktów, które do dzisiaj, dzięki obecności na rynku i swojej doskonałej jakości, przyczyniają się do promocji Podlaskiego w kraju i poza granicami Polski. (mt)