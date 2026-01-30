Home Wiadomości Już po raz trzeci do Politechniki Białostockiej przyjadą wolontariusze w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

30 stycznia, 2026

Już po raz trzeci do Politechniki Białostockiej przyjadą wolontariusze w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności

Młodzi ludzie na tle budynku z napisem Politechnika Białostocka. Fot. Dariusz Piekut/PB
Politechnika Białostocka po raz kolejny zdobyła dofinansowanie z programu „Europejski Korpus Solidarności”. Uczelnia otrzymała blisko 13 tysięcy euro na realizację trzeciej edycji grupowego projektu wolontariatu międzynarodowego.

 

Dzięki dofinansowaniu Politechnika Białostocka zaprosi do współpracy piętnastoosobową grupę wolontariuszy w wieku od 18 do 30 lat zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Uczestnicy projektu będą aktywnie włączeni w życie społeczności lokalnej i akademickiej. Będą zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać kompetencje społeczne i zawodowe, a także realizować działania na rzecz ożywienia i uatrakcyjnienia kampusu uczelni.

Szczególny nacisk w projekcie Europejskiego Korpusu Solidarności położono na działania proekologiczne, dlatego też po raz kolejny wolontariusze wesprą realizację strategii „Moja Zielona Politechnika”, promując postawy sprzyjające ochronie środowiska oraz ideę zrównoważonego rozwoju. (red.)

