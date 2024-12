Już po raz 6. przyznano Statuetki Przyjaciela Muzeum Pamięci Sybiru

4 grudnia, 2024

Muzeum Pamięci Sybiru, fot. Małgorzata Turecka Muzeum Pamięci Sybiru, fot. Małgorzata Turecka

Muzeum Pamięci Sybiru przyznało w środę (04.12) Statuetki Przyjaciela Muzeum. Uhonorowano trzy osoby, które wykazały się szczególnym zaangażowaniem w działalność placówki, a także na rzecz ocalania pamięci o polskim Sybirze.

– To jest wyraz uznania dla wszystkich Sybiraków, bo mimo że osoba dostaje indywidualna, ale na ręce tej osoby otrzymują wszyscy Sybiracy to odznaczenie – zapewnia Jolanta Hryniewicka, Sybiraczka i prezes białostockiego oddziału Związku Sybiraków.

W tym roku Statuetkę Przyjaciela Muzeum otrzymał Alim Kirabayev, ambasador Kazachstanu w Polsce, Ryszard Janusz, prezes Związku Sybiraków z Wrocławia i Roberto Molle, prezes Stowarzyszenia Bitwy o Monte Cassino.

– To są osoby, które wspierają nas swoją pracą i też swoją wiedzą, swoimi kontaktami bardzo często, pomagają w realizowaniu naszej misji, czyli możemy nawiązywać kontakty też z różnymi instytucjami, właśnie dzięki życzliwości pana ambasadora wiele osób mogło dowiedzieć się na temat historii ich rodzin, ich przodków w Kazachstanie. Pan Ryszard Janusz jest Sybirakiem, był zesłany wraz z dwiema starszymi siostrami, rodzicami i babcią. Pan Roberto Moll przekazał do naszego muzeum 19 eksponatów z pola walki z Cassino – mówi Julita Waś, specjalistą do spraw rozwoju w Muzeum Pamięci Sybiru.

Statuetki Przyjaciela Muzeum Pamięci Sybiru przyznano już po raz szósty. (hk)