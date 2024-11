Już obowiązują wyższe opłaty za postów w Strefie Płatnego Parkowania

4 listopada, 2024

Strefa Płatnego Parkowania, fot. Hanna Kość Strefa Płatnego Parkowania, fot. Hanna Kość

Od poniedziałku (04.11) więcej płacimy za postój samochodu w Strefie Płatnego Parkowania w Białymstoku. W strefie B opłata wynosi 2,8 zł, a nie jak dotychczas 1,6 zł, natomiast w droższej strefie A – 4,4 zł.

Ponadto droższa strefa została poszerzona o parkingi wokół szpitali przy ul. Waszyngtona i Marii Curie-Skłodowskiej. Tam podwyżka wynosi blisko 60% i koszt pierwszej godziny wynosi 4,4 zł, zamiast jak dotychczas 1,6 zł.

– To nie jest ciekawa rzecz, żeby podnosić przy szpitalu tak ceny parkingowe, tym bardziej, że nie przyjeżdżamy tu na zakupy tylko do lekarza. Wydaje mi się, że to jest niesprawiedliwe. Taka stawka to bardzo dużo – mówi jeden z kierowców, który zaparkował przy ul. Waszyngtona.

Oznakowanie Strefy Płatnego Parkowania przy ulicach i parkometrach we wszystkich miejscach powinno już być wymienione, jednakże jeśli było ono błędne, kontrolerzy nie dawali w poniedziałek (04.11) mandatów.

Wzrost opłat w Strefie Płatnego parkowania podjęli białostoccy radni na sesji 27 września. Opłata wzrasta za każdą kolejną rozpoczętą godzinę i tak teraz kierowcy za drugą godzinę postoju w droższej strefie A płacą 5,2 zł, a za trzecią 6,2 zł. Natomiast w podstrefie B stawki odpowiednio wynoszą 2,8 zł, 3,2 zł i 3,6 zł. Wzrosła również wysokość kar za brak opłaty za parkowanie i wynosi 150 zł lub 100 zł, jeśli kara będzie zapłacona w ciągu tygodnia. W związku z podwyżką cen jednostkowych, droższe są również opłaty abonamentowe. (hk)

Z kierowcami w Strefie Płatnego Parkowania przy białostockich szpitalach rozmawiała Hanna Kość: