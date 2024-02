Już można składać wnioski o 800+ na kolejny okres

2 lutego, 2024

ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska ZUS w Białymstoku, fot. Ewelina Andrzejewska

Rodzice i opiekunowie już mogą składać wnioski o 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca tego roku do 31 maja 2024 roku.

Formularze dostępne są tylko elektronicznie, a wypłata świadczenia odbywa się bezgotówkowo, na rachunek bankowy.

– Rodzice mają do wyboru kilka kanałów elektronicznych, za pomocą których mogą złożyć wniosek. Do dyspozycji mają aplikację mobilną mZUS, pue ZUS, portal empatia lub bankowość elektroniczną – mówi Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik ZUS. – Świadczenie wychowawcze w wysokości 800 zł, a to kwota obowiązująca od 1 stycznia bieżącego roku, przyznawane jest na każde dziecko w wieku do ukończenia 18 lat bez względu na dochód osiągany przez rodzinę.

W ubiegłym roku w województwie podlaskim świadczenia wychowawcze przyznano na ponad 200 tys. dzieci. Kwota wypłaconych świadczeń przekroczyła 1 mln 210 tys zł. (hk)