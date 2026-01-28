Już dziś spotkania online pod hasłem „Zostań magistrem PB”, które pokażą jakie możliwości oferuje Politechnika Białostocka dla kandydatów na studia II stopnia

Każdy student, która ma już tytuł inżyniera i chce nadal nadal się rozwijać, to do 9 lutego może wziąć udział w rekrutacji na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Do wybory jest 18 kierunków studiów drugiego stopnia, o których będzie mowa na spotkaniach online „Zostań magistrem PB”.
Dziekani i studenci z każdego wydziały, a także doradcy zawodowi i specjaliści ds. rekrutacji podczas transmisji online wytłumaczą dlaczego warto kontynuować naukę oraz jakie uczelnia daje możliwości, czyli jakie są wydziały i kierunki oraz jak wygląda rekrutacja.
Spotkania odbywać się będą w środę (28.01) od 9:00 do 14:00 na kanale YouTube Politechniki Białostockiej. W trakcie będzie możliwość zadawania pytań na żywo. (red.)
Harmonogram transmisji:
Wydział Elektryczny / Transmisja godz. 9-9:30
Kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika
Wydział Informatyki / Transmisja godz. 9:45-10:15
Kierunki: informatyka, matematyka stosowana
Wydział Mechaniczny / Transmisja godz. 10:30-11:00
Kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika
Wydział Inżynierii Zarządzania / Transmisja godz. 11:15-11:45
Kierunki: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku / Transmisja cz. I godz. 12:00-12:30
Kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, inżynieria rolno spożywcza i leśna, leśnictwo
Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku / Transmisja cz. II godz. godz. 12:45-13:15
Kierunki: architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna
Wydział Architektury / Transmisja godz. 13:30-14:00
Kierunek: grafika