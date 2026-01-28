Już dziś spotkania online pod hasłem „Zostań magistrem PB”, które pokażą jakie możliwości oferuje Politechnika Białostocka dla kandydatów na studia II stopnia

28 stycznia, 2026

Zostań magistrem PB, fot. Dariusz Piekut/PB Zostań magistrem PB, fot. Dariusz Piekut/PB

Każdy student, która ma już tytuł inżyniera i chce nadal nadal się rozwijać, to do 9 lutego może wziąć udział w rekrutacji na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Do wybory jest 18 kierunków studiów drugiego stopnia, o których będzie mowa na spotkaniach online „Zostań magistrem PB”.

Dziekani i studenci z każdego wydziały, a także doradcy zawodowi i specjaliści ds. rekrutacji podczas transmisji online wytłumaczą dlaczego warto kontynuować naukę oraz jakie uczelnia daje możliwości, czyli jakie są wydziały i kierunki oraz jak wygląda rekrutacja.

Spotkania odbywać się będą w środę (28.01) od 9:00 do 14:00 na kanale YouTube Politechniki Białostockiej. W trakcie będzie możliwość zadawania pytań na żywo. (red.)

Harmonogram transmisji:

Wydział Elektryczny / Transmisja godz. 9-9:30

Kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika

Wydział Informatyki / Transmisja godz. 9:45-10:15

Kierunki: informatyka, matematyka stosowana

Wydział Mechaniczny / Transmisja godz. 10:30-11:00

Kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

Wydział Inżynierii Zarządzania / Transmisja godz. 11:15-11:45

Kierunki: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku / Transmisja cz. I godz. 12:00-12:30

Kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, inżynieria rolno spożywcza i leśna, leśnictwo

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku / Transmisja cz. II godz. godz. 12:45-13:15

Kierunki: architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna

Wydział Architektury / Transmisja godz. 13:30-14:00

Kierunek: grafika