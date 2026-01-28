Home Wiadomości Już dziś spotkania online pod hasłem „Zostań magistrem PB”, które pokażą jakie możliwości oferuje Politechnika Białostocka dla kandydatów na studia II stopnia

Wiadomości

28 stycznia, 2026

Już dziś spotkania online pod hasłem „Zostań magistrem PB”, które pokażą jakie możliwości oferuje Politechnika Białostocka dla kandydatów na studia II stopnia

Zostań magistrem PB, fot. Dariusz Piekut/PB
Każdy student, która ma już tytuł inżyniera i chce nadal nadal się rozwijać, to do 9 lutego może wziąć udział w rekrutacji na studia magisterskie w Politechnice Białostockiej. Do wybory jest 18 kierunków studiów drugiego stopnia, o których będzie mowa na spotkaniach online „Zostań magistrem PB”.

 

Dziekani i studenci z każdego wydziały, a także doradcy zawodowi i specjaliści ds. rekrutacji podczas transmisji online wytłumaczą dlaczego warto kontynuować naukę oraz jakie uczelnia daje możliwości, czyli jakie są wydziały i kierunki oraz jak wygląda rekrutacja. 

Spotkania odbywać się będą w środę (28.01) od 9:00 do 14:00 na kanale YouTube Politechniki Białostockiej. W trakcie będzie możliwość zadawania pytań na żywo. (red.)

 

Harmonogram transmisji:

Wydział Elektryczny / Transmisja godz. 9-9:30

Kierunki: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika

Wydział Informatyki / Transmisja godz. 9:45-10:15

Kierunki: informatyka, matematyka stosowana

 Wydział Mechaniczny / Transmisja godz. 10:30-11:00

Kierunki: automatyka i robotyka, inżynieria medyczna, mechanika i budowa maszyn, mechatronika

Wydział Inżynierii Zarządzania / Transmisja godz. 11:15-11:45

Kierunki: logistyka, zarządzanie i inżynieria produkcji

 Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku / Transmisja cz. I godz. 12:00-12:30

Kierunki: biotechnologia, inżynieria środowiska, inżynieria rolno spożywcza i leśna, leśnictwo  

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku / Transmisja cz. II godz. godz. 12:45-13:15

Kierunki: architektura krajobrazu, budownictwo, gospodarka przestrzenna

 Wydział Architektury / Transmisja godz. 13:30-14:00

Kierunek: grafika

Najnowsze wiadomości
„Zostań magistrem PB ... więcej
Już dziś spotkania online po ... więcej
Centrum Badań Mikroskopowych ... więcej
Politechnika Białostocka gra ... więcej
Biblioteka Politechniki Biało ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.