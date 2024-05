Już dziś Jagiellonia Białystok zmierzy się z Koroną Kielce

11 maja, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok, fot. Kamil Świrydowicz Źródło: Jagiellonia Białystok, fot. Kamil Świrydowicz

Wchodzimy w decydujący etap rozgrywek w piłkarskiej ekstraklasie. Już dziś na stadionie przy słonecznej Jagiellonia Białystok stanie do boju o tytuł mistrza Polski. Ich przeciwnikiem będzie Korona Kielce, która z kolei boryka się z walką o utrzymanie w lidze. Na chwile obecną żółto – czerwoni zajmują pierwsze miejsce w tabeli ekstraklasy mając na koncie 56 punktów z kolei ich rywal zajmuje 16 miejsce z 32 punkami.

– Dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że głowa decyduje i to sfera mentalna jest bardzo ważna. Musimy zadbać o to, żeby być spójni, być razem, trzymać jedność, utrzymać konsekwencje i spokój. My sobie też zdajemy sprawę z miary odpowiedzialności za to spotkanie i naprawdę chcemy ciężar tego meczu udźwignąć i udowodnić, że zasługujemy na to zwycięstwo – Mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

To będzie starcie pełne emocji i nieprzewidywalnych zwrotów akcji, które z pewnością przykują uwagę fanów. Początek meczu o 17:30 na Stadionie Miejskim w Białymstoku. (mg)