Juwenalia Białystok. Wydarzenia towarzyszące

11 kwietnia, 2024

Fot. Mat. Org. Fot. Mat. Org.

Poznaliśmy kolejnego artystę, który pojawi się na scenie klubowej Juwenaliów Białystok. Będzie to Tribbs.

Ponadto na Dniach Kultury Studenckiej wystąpią Kayah, Mr. Polska, Łydka Grubasa, Żabson, Enej, Golec uOrkiestra, Smolasty, Dżem i Guzior.

Ale Juwenalia Białystok to nie tylko koncerty.

– Quizowanko będzie polegać na tym, że zbieramy swoją drużynę, odpowiadamy na pytania związane z juwenaliami no i wygrywamy fajne nagrody – mówi Ewa Tatarczyk, koordynator wydarzeń towarzyszących. – Kolejne wydarzenie to planszówkalia. Gra miejska będzie polegała na tym, że będzie trzeba znaleźć zaginionego studenta. No i mamy jeszcze „Puppy Yoga”, czyli będzie można pouprawiać jogę z małymi szczeniaczkami.

Tegoroczne Dni Kultury Studenckiej odbędą się 17 i 18 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Z harmonogramem koncertów i wydarzeniami towarzyszącymi można zapoznać się na fanpage’u Juwenaliów Białystok. (jł)