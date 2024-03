Juwenalia Białystok. Wolontariusze poszukiwani

14 marca, 2024

Przygotowania do tegorocznych Dni Kultury Studenckiej trwają. Jednak by Juwenalia Białystok mogły się odbyć, potrzebne jest wsparcie wolontariuszy.

– Wolontariusze przede wszystkim odnajdą się w budowaniu całego placu juwenaliowego – mówi Emilka Bujnowska, koordynator ds. wolontariuszy i publikacji. – Mogą pomagać przy backstage’u, czyli to jest taka opieka nad artystami, będziemy potrzebować również ludzi do front stage’u oraz do wydarzeń towarzyszących.