Juwenalia Białystok 2026 – znamy pierwszych artystów! Myslovitz i Sentino gwiazdami festiwalu

Juwenalia Białystok 2026 coraz bliżej, a organizatorzy właśnie ogłosili pierwszych artystów, którzy wystąpią na największym studenckim festiwalu w północno-wschodniej Polsce. Impreza odbędzie się 15 i 16 maja 2026 roku na kampusie Politechniki Białostockiej. W planach są dwie sceny, kilkanaście koncertów oraz liczne wydarzenia towarzyszące. Wszystko wskazuje na to, że będzie to jedna z największych edycji juwenaliów w historii miasta.

Myslovitz gwiazdą głównej sceny Juwenaliów Białystok 2026

Pierwszym ogłoszonym zespołem, który wystąpi na scenie głównej, jest kultowa grupa Myslovitz. Zespół, znany z takich przebojów jak Długość dźwięku samotności czy Chłopcy, zagra 15 maja na terenie kampusu PB. To powrót do Białegostoku i koncert, na który czekają zarówno studenci, jak i starsi fani polskiej sceny rockowej.

Sentino na scenie hip-hop – drugi potwierdzony artysta

Drugą gwiazdą, którą ogłosił sztab juwenaliowy, jest Sentino – jeden z najpopularniejszych raperów ostatnich lat. Jego koncert odbędzie się 15 lub 16 maja na scenie hip-hopowej, która wraca w tym samym miejscu, co w poprzedniej edycji. Organizatorzy zapowiadają, że to dopiero początek ogłoszeń artystów, a kolejne nazwiska będą publikowane w social mediach.

Dwa dni koncertów, dwie sceny i kilkanaście gwiazd

Podczas Juwenaliów 2026 wystąpi łącznie 16 artystów – po czterech na każdej scenie każdego dnia. W planach są koncerty różnych gatunków muzycznych: rocka, popu, hip-hopu i elektroniki, tak aby każdy uczestnik znalazł coś dla siebie. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie z roku na rok przyciąga coraz większą publiczność i ma potencjał dorównać największym festiwalom w kraju.

Atrakcje towarzyszące – nie tylko muzyka

Juwenalia Białystok od kilku lat zyskują charakter pełnowymiarowego festiwalu. W tegorocznej edycji nie zabraknie:

kina plenerowego,

olimpiady sportowej (piłka nożna, siatkówka),

namiotu klubowego,

stref gastronomicznych,

wesołego miasteczka,

„wieczoru kreatywnego” i „wieczoru planszówek”,

licznych aktywacji przygotowanych przez sponsorów.

To wydarzenie, które integruje studentów, mieszkańców Białegostoku oraz całego regionu.

Wsparcie finansowe miasta i województwa

Juwenalia Białystok 2026 otrzymają znaczące wsparcie ze strony lokalnych władz.

Województwo Podlaskie przeznaczy na organizację wydarzenia około 300 tys. zł ,

Miasto Białystok dołoży tradycyjnie 100 tys. zł.

Samorządowcy podkreślają, że jest to inwestycja w młodych ludzi, którzy tworzą przyszłość regionu oraz decydują o tym, czy po studiach zostaną w województwie podlaskim.

Sprzedaż karnetów już ruszyła

Bilety na Juwenalia 2026 są już dostępne w sprzedaży online. Podobnie jak w poprzednich latach, system przewiduje trzy pule, w których obowiązuje zasada: im wcześniej kupisz, tym mniej zapłacisz. Ostateczny termin sprzedaży karnetów to 30 kwietnia 2026 roku.

Juwenalia Białystok 2026 – kiedy kolejne ogłoszenia?

Organizatorzy zapewniają, że lista artystów nie jest jeszcze zamknięta. Kolejne gwiazdy będą ogłaszane w mediach społecznościowych Juwenaliów Białystok, które już teraz zachęcają do śledzenia profili.

