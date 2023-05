Juwenalia Białystok 2023. Dni Kultury Studenckiej już za tydzień na kampusie Politechniki Białostockiej

25 maja, 2023

fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka fot. Iryna Mikhno/Politechnika Białostocka

Kult, Maryla Rodowicz, Happysad, Lady Pank, Gibbs, Szeptucha czy O.S.T.R. – zagrają na tegorocznych Juwenaliach. Wielkie święto żaków już 2 i 3 czerwca na kampusie Politechniki Białostockiej.

Impreza, która odbędzie się po czteroletniej przerwie, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W programie wydarzenia każdy znajdzie coś dla siebie – przekonuje rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk, zachęcając do udziału w wydarzeniu.

– Nastawiliśmy się, że po tak długim czasie to ma być impreza, która zaspokoi oczekiwania studentów, pracowników nie tylko naszej uczelni, ale również absolwentów. Juwenalia cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Tak duże wydarzenie wymaga pracy wielu ludzi i na tym przede wszystkim skupił się Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz z ogromną rzeszą wolontariuszy, jak również Stowarzyszenie Absolwentów Politechniki Białostockiej przy wydatnej pomocy wszystkich ludzi dobrej woli z uczelni. To wydarzenie ma przede wszystkim dać komfort integracji, wspólnej zabawy, ma dać radość wspólnego świętowania, ale też ma to być wydarzenie w pełni bezpieczne. Zapraszamy na nie wszystkich – mówiła rektor.

Partnerem strategicznym Juwenaliów jest Województwo Podlaskie.

– Uważam, że wsparcie tego typu imprezy, nie tylko przy której jest dobra zabawa, ale też przede wszystkim promocja naszego regionu nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, ale też przyciąganie różnego rodzaju osób tutaj do naszego regionu po to, żeby mogli zobaczyć, jak piękny jest Białystok, ale też i całe województwo podlaskie to są właśnie argumenty, żeby wspierać tego typu imprezy. Największym potencjałem, jaki ma nasz region, są jego mieszkańcy i przede wszystkim studenci, do których należy przyszłość. Dlatego bardzo się cieszę, że możemy być partnerem strategicznym – mówił marszałek województwa, Artur Kosicki.

Organizatorzy przygotowują się na udział maksymalnie 8 tysięcy osób. Blisko 5 tys. karnetów już sprzedano.

– Line up jest bardzo mocny, o czym mówią przeróżne grupy, które się znajdują w naszym środowisku akademickim, czy to studenci, czy to pracownicy. Mamy nadzieję, że całe województwo podlaskie i jego mieszkańcy również tutaj znajdą się na kulturalnej imprezie, na wydarzeniu, które przyciągnie rzeczywiście wszystkich. Na tym nam zależy – mówił Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej.

Tradycyjnie Juwenalia zainauguruje Parada Studentów. W tym roku wyruszy z placu przed Teatrem Dramatycznym.

– Ruszamy marszem przez ulice miasta pokazując, że studenci tworzą bardzo dużą społeczność – mówiła koordynatorka wydarzenia, Emilia Ramatowska. – O 17:00 otwieramy już bramy i wpuszczamy uczestników na teren imprezy – dodała.

Koncerty będą się odbywały w sercu kampusu – na terenie zielonym przed Wydziałem Elektrycznym. Na terenie sąsiednim terenie zielonym przed Wydziałem Mechanicznym będzie z kolei wesołe miasteczko, a tzw. strefa free pomiędzy Klubem Gwint a placem przed Centrum Nowoczesnego Kształcenia.

Główne wejście na teren imprezy będzie od strony ulicy Zwierzynieckiej, w pobliżu Hotelu Asystenta. (mt)

Relacja Małgorzaty Tureckiej:

Harmonogram wydarzenia:

02.06 – Happysad, Lady Pank, Reto, Paluch, Trapiwnica, Defis, Topky, Miły Pan

03.06 – Kult, Maryla Rodowicz, Szeptucha, Playboys, Gibbs, O.S.T.R.