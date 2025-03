Juwenalia 2025 – nie tylko koncerty! Wydarzenia towarzyszące zapowiadają się ekscytująco

20 marca, 2025

Zosia Gumieniak i Maria Kulesza – działaczki samorządu studenckiego Politechniki Białostockiej, fot. Adam Jakuć

Juwenalia Białystok 2025 to nie tylko dwa dni koncertów na kampusie Politechniki Białostockiej. To także cała seria wydarzeń towarzyszących, które pozwolą studentom poczuć juwenaliowy klimat już na wiele tygodni przed wielkim finałem! O tym, co czeka uczestników, opowiedziały w audycji „Samorząd bez cenzury” Zosia Gumieniak i Maria Kulesza, działaczki samorządu studenckiego PB.

Posłuchaj audycji Samorząd bez cenzury.

Puppy joga – trening relaksu z uroczymi szczeniakami

Wydarzenia towarzyszące Juwenaliom rozpocznie Puppy Joga, która odbędzie się 29 marca. To jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń. – To coś, co łączy relaks, aktywność fizyczną i terapię w jednym. Studenci mogą przyjść, poćwiczyć jogę, a jednocześnie spędzić czas w towarzystwie uroczych szczeniaków – tłumaczy Maria Kulesza.

Puppy Joga ma nie tylko odstresować studentów, ale również pomóc czworonogom – część psiaków będzie pochodzić ze schroniska, co może być świetną okazją do adopcji.

Wieczór kreatywny – sztuka, relaks i integracja

4 kwietnia studenci będą mogli odkryć w sobie artystyczną duszę podczas Wieczoru Kreatywnego. – To wydarzenie dla każdego, kto chce się zrelaksować i pobawić sztuką. Będziemy malować, rzeźbić i tworzyć, a wszystko w luźnej atmosferze – mówi Zosia Gumieniak.

To świetna okazja, by na chwilę oderwać się od nauki i dać się ponieść kreatywności.

Sportowe emocje i planszówki

Dla fanów rywalizacji przygotowano Weekend Sportu, który odbędzie się 12 i 13 kwietnia. – Mamy turnieje piłki nożnej, siatkówki i nawet szachy! Każdy znajdzie coś dla siebie – podkreśla Maria Kulesza.

Z kolei 12 kwietnia odbędzie się Planszówka, czyli wieczór poświęcony grom planszowym. To świetna okazja, by spotkać się w studenckim gronie i spróbować swoich sił w strategii, negocjacjach i współpracy drużynowej.

Pub Crawling i Impreza Fluo – zabawa do białego rana

Juwenalia to także studencka zabawa w najlepszym wydaniu! 24 kwietnia uczestnicy będą mogli wziąć udział w Pub Crawlingu – wydarzeniu, w którym odwiedzą najlepsze białostockie puby, zbierając pieczątki i biorąc udział w różnych zadaniach. – To jedna z najbardziej integracyjnych imprez juwenaliowych. Idealna okazja, żeby poznać nowych ludzi i odwiedzić kultowe miejscówki Białegostoku – mówi Zosia Gumieniak.

Z kolei 15 maja, na dzień przed wielkimi koncertami, odbędzie się Impreza Fluo, podczas której kampus PB rozbłyśnie neonowymi barwami. – Fluo Party to absolutny hit. Fluorescencyjne farby, UV i muzyka, która porwie do tańca – dodaje Maria Kulesza.

Kino plenerowe – relaks przed wielkim finałem

Zanim rozpoczną się główne koncerty Juwenaliów 2025, studenci będą mogli spędzić wieczór pod gwiazdami. 11 maja odbędzie się Kino Plenerowe, czyli projekcja filmowa na świeżym powietrzu. – To ostatnia okazja na chwilę oddechu przed wielkim finałem. Rozkładamy leżaki, popcorn w dłoń i czekamy na Juwenalia! – podsumowuje Zosia Gumieniak.

Juwenalia Białystok 2025 – najlepsza impreza studencka w regionie

Tegoroczne Juwenalia Politechniki Białostockiej to nie tylko dwa dni koncertów, ale cały miesiąc wydarzeń, które pozwolą studentom poczuć klimat akademickiego święta. Organizatorzy zapowiadają, że to będzie najbardziej różnorodna edycja w historii.

Więcej szczegółów na temat wydarzeń i koncertów można śledzić na stronach Samorządu Studenckiego PB oraz w mediach społecznościowych Juwenaliów.

Juwenalia Białystok 2025 odbędą się 16-17 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. (AJ)