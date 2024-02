Juwenalia 2024. Jeszcze więcej koncertów i atrakcji na kampusie Politechniki Białostockiej

13 lutego, 2024

Konferencja Juwenalia Białystok /Fot.Dariusz Piekut / PB Konferencja Juwenalia Białystok /Fot.Dariusz Piekut / PB

Ta wiadomość ucieszy wielu fanów muzyki i dobrej zabawy. 17 i 18 maja odbędą się Juwenalia 2024: cztery strefy, koncerty i wydarzenia towarzyszące na kampusie Politechniki Białostockiej. Znamy już pierwszą gwiazdę – to Kayah, która wystąpi na juwenaliowej scenie. Bilety i karnety można kupować od 13 lutego. Dni Kultury Studenckiej organizują Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej wraz ze Stowarzyszeniem Absolwentów PB.

Juwenalia Białystok 2024, czyli Dni Kultury Studenckiej ponownie odbędą się w sercu kampusu Politechniki Białostockiej.

– Juwenalia to święto które integruje społeczność akademicką ze społecznością miasta i ze społecznością regionu, a kampus Politechniki Białostockiej ma doskonałe warunki do organizacji imprez masowych – mówi dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, Rektor Politechniki Białostockiej. – Mam nadzieję, że program Juwenaliów – zarówno koncertów, ale też i wydarzeń towarzyszących – sprosta oczekiwaniom mieszkańców Białegostoku i regionu, a przede wszystkim środowiska akademickiego naszego miasta. Chcemy też przy tej okazji podkreślać, jak ważna jest obecność wyższych uczelni w mieście i w Podlaskiem.

Koncerty będą się odbywały w sercu kampusu – na terenach zielonych Politechniki Białostockiej. Jedno z dwóch wejść na teren imprezy dla studentów i mieszkańców Białegostoku będzie się znajdowało od strony ulicy Zwierzynieckiej, w pobliżu Hotelu Asystenta Politechniki Białostockiej. – Juwenalia Białystok 2024 planowaliśmy od października 2023 roku – informuje inż. Emilia Ramatowska, Koordynator Główny Juwenaliów Białystok 2024 z Samorządu Studentów Politechniki Białostockiej. – Wybraliśmy bardziej festiwalową formę naszego święta. Na kampusie stworzymy cztery strefy – scenę główną, z koncertami muzyki pop i rap, scenę klubową z muzyką elektroniczną, namiot disco i wesołe miasteczko.

Organizację Juwenaliów Białystok 2024 kwotą 150 tys. zł wsparło województwo podlaskie.

– Jako samorząd województwa podlaskiego od początku swojej kadencji, czyli od 2019 roku włączamy się w Dni Kultury Studenckiej jakimi są Juwenalia Białystok – przypomina dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.- Juwenalia to bardzo dobry sposób na integrację studentów razem z mieszkańcami naszego regionu, a także bardzo dobry sposób na promocję naszego regionu, ale też pokazanie, że Białystok i województwo podlaskie to dobre miejsce do studiowania i do życia.

Marszałek Województwa Podlaskiego wysoko ocenił organizację przez studentów z Politechniki Białostockiej ubiegłorocznych Juwenaliów.

– Cały samorząd studencki pokazał, że potrafi zorganizować imprezę na wysokim poziomie, z gwiazdami i bardzo się cieszę, że zarząd województwa podlaskiego mógł się do tego w dobry sposób przyczynić – mówi dr Artur Kosicki. – Żeby pokazać całej społeczności studenckiej, jak bardzo uważnie traktujemy Juwenalia, wpisaliśmy je do budżetu województwa podlaskiego na rok 2024. To pokazuje, że traktujemy nie tylko samorząd studencki, ale też naszych studentów w całym regionie bardzo poważnie i ta dbamy o to, żeby mogli realizować swoje cele nie tylko te typowo edukacyjne, ale też takie dotyczące różnego rodzaju imprez i pokazać, że jesteśmy w stanie zorganizować imprezę z prawdziwego zdarzenia. Było to nie lada wyzwanie, ale pokazaliście wspólnie że potraficie działać i potraficie zrobić coś wspaniałego – Zarząd Województwa może tylko nie przeszkadzać i znaleźć środki żebyście to mogli kontynuować.

Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej w organizacji Juwenaliów Białystok 2024 kwotą 50 tys. zł wsparło Miasto Białystok.

– Mam nadzieję, że to będzie wspólne wydarzenie miasta, województwa i uczelni i zgromadzi jak najwięcej studentów – mówi Rafał Rudnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Białegostoku. – Zachęcam studentów do udziału w Juwenaliach, do radowania się, że mają swoje wyjątkowe dni, by uczestniczyli w imprezach które będą się odbywały na terenie kampusu Politechniki Białostockiej. Tylko od pomysłowości studentów zależy, jak wykorzystają przekazane przez nas 50 tys. zł.

Na kampusie będzie kilka zmian w organizacji terenu Juwenaliów Białystok 2024.

– Dzięki studentom, którzy tak naprawdę pracują cały rok bo jedna edycja się kończy, trwa rozliczenie i od razu zaczyna się druga, ale dzięki tym młodym, odpowiedzialnym ludziom jest możliwość organizacji w Politechnice Białostockiej tak ogromnego festiwalu – mówi Mateusz Adaszczyk, prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej, które wspiera merytorycznie Samorząd Studentów Politechniki Białostockiej przy organizacji Juwenaliów Białystok 2024. – Łącząc siły Politechniki Białostockiej z województwem podlaskim i Miastem Białystok, mamy możliwość by Juwenalia z roku na rok się rozwijały. Ze względów bezpieczeństwa nie będzie w tym roku tak zwanej „strefy free” niemniej będzie się działo i z całą pewnością każdy białostoczanin, każda osoba zamieszkująca województwo podlaskie, która uwielbia koncerty i przyjedzie w odwiedziny do Białegostoku na nasze Juwenalia nie będzie czuła się zawiedziona – ze względu zarówno na szerokie spektrum i wybór muzyki jak i cały niepowtarzalny klimat naszego wydarzenia.

Wstęp na Juwenalia Białystok 2024 będzie płatny. Karnet na dwa dni koncertów będzie kosztował 90 zł, wstęp na pojedynczy koncert – 50 zł. Studenci zdradzili już pierwszą gwiazdę – to Kayah. Będą też wydarzenia towarzyszące samym Juwenaliom, które odbędą się w tym roku 17 i 18 maja 2024 roku.