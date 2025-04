Juvenia Białystok i Natalia Maliszewska z najwyższymi laurami na gali PZŁS

7 kwietnia, 2025

Natalia Maliszewska odebrała statuetkę dla najlepszej zawodniczki sezonu podczas gali Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, źródło: PZŁS/Bartek Syta

Juvenia Białystok została uznana najlepszym klubem short trackowym w Polsce, a Natalia Maliszewska – zawodniczką sezonu. Gala Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, która odbyła się w Warszawie, była świętem sukcesów, jakie polscy łyżwiarze osiągnęli w ostatnich miesiącach.

To był wyjątkowy sezon – reprezentanci Polski zdobyli łącznie 61 medali, w tym 6 medali mistrzostw świata seniorów. Trzy z nich to zasługa Maliszewskiej: srebro w sztafecie kobiet, brąz w sztafecie mieszanej i brąz indywidualnie na 500 m podczas mistrzostw świata w Pekinie.

– Tylko ja wiem, co przeszłam w ostatnich dwóch latach i co znaczy dla mnie ta nagroda. Jak jest ciężka… – mówiła wzruszona zawodniczka Juvenii. – Nie przestałam marzyć o olimpijskim medalu i chcę go zdobyć w Mediolanie.

Natalia Maliszewska wraz z koleżankami z reprezentacji – Nikolą Mazur, Kamilą Stormowską i Gabrielą Topolską – otrzymały również nagrodę dla najlepszej drużyny sezonu w short tracku.

W kategorii Najlepszy Klub wyróżniono Juvenię Białystok (short track) oraz Pilicę Tomaszów Mazowiecki (tor długi). Obie drużyny miały ogromny wkład w medalowe żniwo minionego sezonu.

Zawodnikiem Roku został Władymir Semirunnij, panczenista, który na mistrzostwach świata zdobył srebro na 10 000 m i brąz na 5 000 m.

Związek docenił też trenerów – m.in. Urszulę Kamińską i Gregory’ego Duranda (short track) oraz Rolanda Cieślaka (tor długi). Tytuł Odkrycia Roku przyznano 16-letniej Hannie Mazur, która łączy starty na długim i krótkim torze oraz w wrotkarstwie. W sezonie 2024/2025 zdobyła 5 medali mistrzostw świata juniorów. (red.)

