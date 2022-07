Julliet EM Festival, czyli Festiwal Muzyki Dawnej w Białymstoku

Lipiec 22, 2022

Klawesyn, wirginał, klawikord, organy oraz viola organisty – to instrumenty dawne, które będzie można usłyszeć podczas Julliet EM Festival. To już 14. edycja, w tym roku pod nazwą “Alchemie”.

Kompozycja programu koncertów i wydarzeń towarzyszących, nawiązuje do terminów związanych z praktykami alchemicznymi. Mistrzostwo muzyczne – podobnie jak w sztuce alchemicznej – to połączenie rzemiosła z filozoficzną refleksją, eksperymentu – z poszukiwaniem ram metodologicznych. Artysta specjalizujący się w Wykonawstwie Historycznym – jak alchemik – posługuje się skomplikowanymi symbolami graficznymi, jak kodem do przekazania treści alegorycznych i uniwersalnych.

Poza koncertami będą prelekcje tematyczne, słowa wstępu artystów, noty programowe, cykl Julliet EMMF Radio oraz słuchowisko muzyczne „Co się nie stało w Blīdene”, które zostanie zaprezentowane na platformach podcastowych i kanale YouTube.

Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej rozpocznie się w niedzielę (24.07.) i potrwa do końca lipca. (hk)