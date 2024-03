Jubileusz 75-lecia V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku

21 marca, 2024

Jubileusz 75-lecia V LO, fot. Hanna Kość Jubileusz 75-lecia V LO, fot. Hanna Kość

V Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku świętuje jubileusz 75-lecia. Uroczystość, na której byli uczniowie, nauczyciele, ale również absolwenci szkoły i władze miasta, odbyła się w czwartek (21.03) w nowej sali gimnastycznej.

– Patrząc na cyferki, 75 lat to jest duży szmat historii – mówi Barbara Jawor, wicedyrektor szkoły. – Ta historia V liceum była historią piękną, czasami może trudną, bo wiadomo że wplatała się w całą historię naszej ojczyzny. Te mury opuścili wspaniali ludzie. Jesteśmy bardzo szczęśliwi z naszej pięknej i nowej sali gimnastycznej.

Na uroczystości byli również absolwenci szkoły, w tym Paweł Małaszyński i Adam Woronowicz.

– To najwspanialsze 4 lata mojego życia, może nie licząc szkoły teatralnej – zapewnia Paweł Małaszyński. – Wspaniali profesorowie, z niektórymi miałem na bakier, bo człowiek był zbuntowany, miałem długie włosy, epoka grange’u. Skończyłem szkołę w 1995 roku, zrobiłem maturę i poszedłem w świata, ale jak patrzę na tą młodzież to ja chcę z powrotem do liceum.

– To moje liceum, wspaniałe profesorowie, uczniowie, moi koledzy. Nie poznaje tego miejsca, ale mury stoją. To taki fajny czas był, bo to się nałożyło na moje zainteresowanie teatrem, także bardzo miło to wspominam – dodaje Adam Woronowicz.

Nowa sala gimnastyczna, którą dziś oficjalnie otwarto, jest dostosowana do gry w piłkę ręczną, tenisa ziemnego, koszykówkę i siatkówkę. Powstała też składana mobilna trybuna dla blisko stu osób. (hk)