17 kwietnia, 2024

Jubileusz 60-lecia Studium Języków Obcych, fot. Hanna Kość Jubileusz 60-lecia Studium Języków Obcych, fot. Hanna Kość

120 gości świętowało w środę (17.04) jubileusz 60-lecia Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. W ciągu minionych lat jednostka zmieniała swoją nazwę, a także siedzibę. Jednak od zawsze wykładowcy i lektorzy uczą studentów języków obcych, jak również organizują liczne działania kulturalne.

– Studium języków jest bardzo nam niezastąpione i potrzebne, nam, czyli pracownikom i studentom – mówi prof. Dorota Krawczyk, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej. – Nic nie zastąpi takiego języka w mowie, którym jesteśmy w stanie z gośćmi, którzy przyjeżdżają do nas z innych krajów, się porozumieć. Ponadto coraz więcej studentów odważa się wyjechać, coraz więcej bierze w udział w różnego rodzaju inicjatywach międzynarodowych tutaj u nas na Politechnice, biorą też udział w konferencjach naukowych studenckich, wyjeżdżają na wyjazdy dydaktyczne, świetnie dogadują się ze swoimi kolegami z innych krajów. Myślę, że jest coraz lepiej, jeżeli chodzi o angielski, ale Studium oferuje też naukę różnych innych języków.

Z okazji jubileuszu odbyła się konferencja „Języki obce na uczelni technicznej – dydaktyka, aspekty kulturowe i umiędzynarodowienie”. Ponadto uroczyście odsłonięto mural językowo-kulturowy, który prezentuje cztery języki nauczane w studium, były też wyniki konkursu fotograficznego „Foreign language – my window to the world” oraz konkurs piosenki obcojęzycznej „Sign it!”

Nauka języków obcych na uczelni technicznej jest wyzwaniem.

– Głównie chodzi o słownictwo, bo metody dydaktyczne są podobne, ale słownictwo bywa skomplikowane i jest to myślę problem dosyć duży, zwłaszcza dla takich osób, które są kompletnie nie techniczne – twierdzi mgr Violetta Grabińska, kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. – Sama pamiętam, jako wykładowca języka angielskiego zaczynający przygodę z językiem angielskim technicznym, miałam dosyć dużo pracy, trzeba się było do zajęć mocno przygotować.

W Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej pracuje blisko 30 lektorów, którzy uczą czterech języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego. Ponadto funkcjonuje Polish Lab, które organizuje certyfikowane kursy języka polskiego dla obcokrajowców. (hk)