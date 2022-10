Dr Jolanta Zuzda z WIZ Politechniki Białostockiej mentorką TopMinds 2023

Październik 25, 2022

Dr Jolanta Zuzda mentorką TopMinds 2023, źródło: Politechnika Białostocka Dr Jolanta Zuzda mentorką TopMinds 2023, źródło: Politechnika Białostocka

Dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda z Katedry Marketingu i Turystyki na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej znalazła się w gronie mentorów TopMinds 2023 – programu, który wspiera młodych naukowców w budowaniu kariery. Wyjątkowość programu opiera się na indywidualnej ścieżce rozwoju uczestnika, realizowanej z pomocą i przy współpracy mentora, a także dedykowanych szkoleniach i warsztatach.

– Wspólnym mianownikiem mentorów jest to, że są absolwentami programu Top 500 Innovators lub byli stypendystami programu Fulbrighta. Ja uczestniczyłam w czwartej edycji programu TOP 500 Innovators, podczas której odbyłam staże na uniwersytetach Oxford i Cambridge. Zdobyłam tam wiele cennych umiejętności oraz kontaktów. Teraz chcę podzielić się nimi z innymi, ponieważ uważam, że mogą one ułatwić i znacznie przyspieszyć karierę młodego naukowca – mówi dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda, mentorka TopMinds 2023.

Mentorzy programu TopMinds to grono przedstawicieli różnych instytucji naukowych i badawczych. Ich rolą jest wspieranie uczestników w podejmowaniu wyzwań i odnajdywaniu własnej ścieżki w realizacji celów i zamierzeń. Dzieląc się z nimi własnymi doświadczeniami – sukcesami i porażkami mentorzy wskazują także sposoby wzmocnienia poczucia wartości zawodowej i osobistej.

Podobnie jak uczestnicy, również mentorzy programu TopMinds przechodzą przez sito naboru. Podczas kwalifikacji określają obszary swoich zainteresowań naukowych i biznesowych, a także rodzaj wsparcia, którego mogą udzielić uczestnikowi. Na podstawie informacji zawartych w aplikacjach powstają pary: mentor i osoba zakwalifikowana do programu.

Dr n. med. inż. Jolanta Zuzda jest jednym z 40 mentorów TopMinds 2023. Tę funkcję pełniła także w edycji z 2021 roku. Będzie wspierać młodych naukowców w zakresie prowadzenia badań z pogranicza nauk o zdrowiu, inżynierii biomedycznej, kinezyterapii.

– Chętnie pomogę młodym ludziom w planowaniu ścieżki kariery naukowej. To nie jest łatwa droga, a mentor może być tą osobą, która podpowie, jak dobrze wykorzystać czas przeznaczony na wyznaczone cele, np. doktorat. Podzielę się też swoją wiedzą i doświadczeniem, które przydadzą się mentorowanemu we wzmacnianiu kluczowych kompetencji, siły i wiary w siebie, aby osiągnąć sukces – zapowiada dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda.

Dr n. med. inż. Jolanta Grażyna Zuzda ukończyła studia magisterskie na AWF w Warszawie i Politechnice Białostockiej. W 2011 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W 2022 r ukończyła studia podyplomowe Master of Business Administration. Uczestniczyła w programie szkoleniowo-stażowym TOP 500 Innovators. Posiada uprawnienia w zakresie wdrażania zasad projektowania uniwersalnego, pedagogiki leczniczo-terapeutycznej oraz certyfikaty ukończenia szkoleń: Body ART, Pilates, Step Reebok, uzyskane podczas staży i kursów w Polsce i zagranicą (Irlandii, Szwajcarii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Francji, USA, Portugalii, Słowenii i Białorusi). Jest autorką i współautorką 3 książek, 52 publikacji naukowych, 4 patentów i innowacyjnych programów ćwiczeń stawu skokowego i biodrowego jako profilaktyki i leczenia dysfunkcji tych obszarów, opracowała też program ćwiczeń w rekonwalescencji po zakażeniu COVID-19, spopularyzowanych w serii „Odetchnij po Covid-19 – ćwicz z PB!”. W latach 2008–2022 aktywnie uczestniczyła w projektach naukowo-dydaktycznych dotyczących problematyki aktywności fizycznej, jako elementu profilaktyki zdrowotnej oraz sprawności fizycznej, jako kluczowego miernika zdrowia, realizowanych w ramach badawczej i dydaktycznej współpracy przedstawicieli ośrodków akademickich z Polski, Portugalii i Białorusi.

Nabór uczestników do szóstej edycji TopMinds trwa. Do programu zgłosić się mogą osoby, które charakteryzuje pasja i ambicja, a ponadto wyróżniające się na polu naukowym: studenci i studentki ostatniego roku studiów magisterskich, którzy planują karierę w obszarze nauki, osoby już przygotowujące rozprawę doktorską na polskiej uczelni (lub w innej instytucji naukowej czy badawczej). Zgłoszenia przyjmowane są do 7 listopada. (mt)