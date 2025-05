Joga z czułością – sobotni relaks i aktywność w kobiecym gronie w Parku Branickich

14 maja, 2025

źródło: pixabay.com źródło: pixabay.com

To będzie idealny sposób na rozpoczęcie weekendu w atmosferze relaksu, uważności i kobiecej energii. Podlaski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza wszystkie panie – bez względu na wiek czy kondycję – na warsztaty „Joga z czułością”, które odbędą się w sobotę, 18 maja, o godz. 10:00 w Parku Branickich w Białymstoku.

Joga i masaż Kobido – program warsztatów dla kobiet

Sobotnie spotkanie będzie okazją do aktywnego wypoczynku i zadbania o ciało i umysł. Zajęcia poprowadzą:

Magda Urbanowicz – joginka, nauczycielka jogi z Why Not Yoga,

Martyna Ignatowicz – fizjoterapeutka, nauczycielka pilatesu ze Studia La Luz.

W programie warsztatów:

łagodna praktyka jogi dostosowana do indywidualnych możliwości uczestniczek,

nauka automasażu Kobido – japońskiej techniki, która wspomaga krążenie, redukuje napięcia mięśniowe i poprawia owal twarzy.

— To proste techniki, które można wykorzystywać na co dzień. Pomagają rozluźnić mięśnie, pozbyć się bólu i napięcia. Joga jest dostępna dla kobiet w każdym wieku – to jej największy atut – podkreśla Beata Leszczyńska z Zespołu Komunikacji Społecznej Podlaskiego NFZ.

Co zabrać ze sobą?

Organizatorki proszą o przyniesienie:

własnej maty do ćwiczeń ,

ulubionego kremu lub olejku do twarzy (na masaż Kobido).

Alternatywna lokalizacja w razie deszczu

Jeśli pogoda nie dopisze, warsztaty zostaną przeniesione do holu klubu Herkulesy – organizatorzy zapewniają, że niezależnie od warunków, atmosfera będzie równie przyjazna i relaksująca.

Wstęp wolny – bez zapisów!