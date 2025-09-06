Joga przy Pałacu Branickich w Białymstoku – setki osób próbowało wspólnie pobić rekord Guinessa!

6 września, 2025

fot. Dominika Kosakowska fot. Dominika Kosakowska

Choć rekordu Polski w największej lekcji jogi nie udało się pobić, to i tak ogród przy Pałacu Branickich w Białymstoku stał się miejscem wyjątkowego spotkania. W sobotni poranek na zielonych terenach przed zabytkowym pałacem zgromadziło się 504 uczestników, którzy wspólnie praktykowali jogę pod okiem instruktorów.

Rekord Polski nadal należy do Człuchowa

Obecny rekord Polski ustanowiono w 2022 roku w Człuchowie, gdzie na wspólnej sesji jogi ćwiczyło ponad 720 osób. Białostoczanom nie udało się pobić tego wyniku, ale atmosfera wydarzenia pokazała, że rekord nie zawsze jest najważniejszy – liczy się wspólnota, ruch i pozytywna energia.

Joga w Białymstoku – kontynuacja wakacyjnych spotkań

Dla wielu mieszkańców Białegostoku spotkanie przy Pałacu Branickich było naturalną kontynuacją cyklu „Joga na wakacje”, który odbywał się przez całe lato. Część osób przyszła specjalnie po to, aby spróbować pobić rekord, inni – by po prostu spędzić aktywnie czas na świeżym powietrzu i w gronie osób o podobnych zainteresowaniach.

Dlaczego warto ćwiczyć jogę?

Eksperci podkreślają, że regularna praktyka jogi ma liczne korzyści zdrowotne:

wzmacnia odporność organizmu,

wspiera pracę układu pokarmowego i oddechowego,

pomaga redukować stres i napięcie,

poprawia elastyczność ciała i kondycję psychiczną.

To połączenie aktywności fizycznej i wyciszenia sprawia, że joga staje się coraz bardziej popularna – zarówno wśród młodzieży, jak i osób starszych.

(pc)