Joanna Kołaczkowska nie żyje. Znana aktorka kabaretowa miała 59 lat

17 lipca, 2025

Joanna Kołaczkowska (druga z prawej) z Kabaretem Hrabi na Festiwalu Kabaretu w Zielonej Górze, 2007 rok (fot. Marcin Gierasimowicz, Wikimedia Commons) Joanna Kołaczkowska (druga z prawej) z Kabaretem Hrabi na Festiwalu Kabaretu w Zielonej Górze, 2007 rok (fot. Marcin Gierasimowicz, Wikimedia Commons)

Joanna Kołaczkowska – jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego kabaretu – zmarła w wieku 59 lat. Informację o śmierci artystki przekazał Kabaret Hrabi, z którym była związana od ponad dwóch dekad.

Kołaczkowska zmarła 16 lipca 2025 roku po długiej walce z chorobą nowotworową. W kwietniu aktorka poinformowała o zawieszeniu działalności artystycznej z powodu stanu zdrowia. W ostatnich tygodniach znajdowała się pod opieką najbliższych.

Aktorka urodziła się w 1966 roku w Polkowicach. Joanna Kołaczkowska to znana postać polskiej sceny kabaretowej – od lat związana z kultowymi formacjami. W latach 1988–1989 występowała w kabarecie Drugi Garnitur, a później przez dekadę była twarzą Kabaretu Potem (1989–1999), gdzie także pisała teksty do skeczy . Od 2002 roku związana była z kabaretem Hrabi, z którym współtworzyła i prezentowała kolejne programy aż do chwili obecnej. Dodatkowo Kołaczkowska udzielała się jako aktorka teatralna i radiowa, a także miała na koncie piosenkę gospel nagraną z chórem Gospel Joy.

Joanna Kołaczkowska współpracowała z zespołem Nocny Kochanek, znanym z połączenia klimatów rocka i metalu. Udzieliła swojej „charakterystycznej” roli głosowej w utworze „Zaplątany” z debiutanckiej płyty Hewi Metal – to ta charakterystyczna scena, gdy bohaterka dzwoni słowami „Andżeju…”. Wystąpiła również w teledyskach grupy, m.in. „O jeden most za daleko” oraz „MILF” z płyty Urwany film.

Joanna Kołaczkowska regularnie występowała w Białymstoku, ciesząc się sympatią lokalnej publiczności. 27 listopada 2022 roku zaprezentowała swój solowy recital „Hrabina Pączek” w Nie Teatrze przy ulicy Sienkiewicza. Był to kameralny wieczór pełen humoru, muzyki i charakterystycznego dla artystki dystansu do świata. Natomiast 2 czerwca 2024 roku białostoccy widzowie mieli okazję zobaczyć ją w roli scenicznej wraz z Kabaretem Hrabi w spektaklu „Pociechy”.

Joanna Kołaczkowska była ceniona za talent, dystans do siebie i błyskotliwą obserwację rzeczywistości. Szczegóły dotyczące pogrzebu nie zostały jeszcze podane. (red.)