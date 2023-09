Język polski dla obcokrajowców na kursach w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB PB

21 września, 2023

Dorota Szuper-Jakubiuk/Fot. A. Topczewska Dorota Szuper-Jakubiuk/Fot. A. Topczewska

Trwają zapisy na kursy języka polskiego jako obcego organizowane przez Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB funkcjonujące w Politechnice Białostockiej. W ofercie są kursy dla grup początkujących (na poziomie A1 oraz Survival) oraz zaawansowane (na poziomie B2). Nowością jest wprowadzony w ubiegłym roku kurs specjalistyczny medycznego języka polskiego, który adresowany jest do cudzoziemców planujących pracę w polskiej służbie zdrowia.

– Nauczanie jest prowadzone w małych grupach przez specjalistów – pasjonatów uczenia języka rodzimego. Kursanci spotykają się dwa razy w tygodniu, w godzinach wieczornych, w nowoczesnych wnętrzach Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej, przy ul. Zwierzynieckiej 16. Zajęcia są odpłatne – mówi mgr Dorota Szuper-Jakubiuk konsultantka metodyczna w Centrum.

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB zaprasza kilka kursów A1 A 2 B1 i B2. Dłuższe kursy trwają 60 godzin (są semestralne), krótkie przygotowują do egzaminu państwowego na certyfikat polski. – Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do jak najszybszego kontaktu, gdyż obecnie tworzymy grupy, a te nie są liczne, do 10-11 osób. Dbamy o jakość nauczania, a w mniejszej grupie jakość jest zdecydowanie lepsza. Zamykamy grupy do tygodnia, dwóch. Liczba miejsc jest ograniczona – dodaje Dorota Szuper-Jakubiuk .

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB już od 4 lat organizuje z dużym powodzeniem kursy języka polskiego dla obcokrajowców. – Do tej pory zrealizowaliśmy ok 30 kursów języka polskiego jako obcego. Rekrutowaliśmy zainteresowane osoby na różne poziomy biegłości językowej: A1, A1+, A2, A2+, B1, B1+. Nowością był 60-godzinny kurs medycznego języka polskiego A2/B1, który będziemy chcieli kontynuować. Obecnie zapraszamy wszystkich chętnych do grup językowych na poziomach A1, A2, B1 i B2 – dodaje Dorota Szuper-Jakubiuk.

W czym tkwi sukces przedsięwzięć Centrum? – Odpowiedź jest prosta. To spersonalizowane i profesjonalne podejście do przyszłego kursanta, rzetelna rekrutacja oraz wysoka jakość nauczania. Właśnie to nas wyróżnia. Zanim uczeń trafi do właściwej grupy językowej, sprawdzamy poziom znajomości języka polskiego. Wybieramy dla niego optymalny wariant. Wysokiej klasy specjaliści od nauczania JPJO, doświadczeni metodycy władający biegle dodatkowo jednym lub dwoma językami obcymi są w stanie zapewnić najwyższą jakość nauczania. Warto wymienić zespół naszych lektorów. Są to: mgr Alina Jabłońska Domurat, mgr Małgorzata Komarewska, mgr Dorota Szuper-Jakubiuk, mgr Sylwia Dobkowska, mgr Justyna Paszko. Nauczyciele ćwiczą u obcokrajowców wszystkie kompetencje językowe, pracując na najlepszych podręcznikach i materiałach – podkreśla Dorota Szuper-Jakubiuk.

Nie bez znaczenia są nowocześnie wyposażone sale dydaktyczne oraz dogodna lokalizacja. – Natomiast naszym podstawowym i najważniejszym założeniem jest, że należy uczyć tak, żeby nauczyć. Za największy atut uznajemy to, że wszyscy nasi lektorzy nauczający JPJO są jednocześnie egzaminatorami państwowego egzaminu certyfikowanego. Doskonała znajomość wymagań standardów egzaminacyjnych sprawia, że wiemy jak nauczać skutecznie. Politechnika Białostocka jest jedynym takim ośrodkiem w województwie podlaskim, gdzie osoby zainteresowane uczęszczają na kursy języka polskiego, a następnie mogą się rekrutować na egzamin państwowy w naszej uczelni. Jesteśmy dumni z naszych uczniów, bo to ich efekty ciężkiej pracy obserwujemy podczas egzaminów państwowych. Kilkuletnia współpraca owocuje przyjaźnią z naszymi kursantami, a najlepszą reklamą jest polecanie przez nich ośrodka i naszych nauczycieli następnym osobom. (at/mr)

O kursach dla obcokrajowców w Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB funkcjonujące w Politechnice Białostockiej mówi mgr Dorota Szuper-Jakubiuk, konsultantka metodyczna w Centrum:

30-godzinny kurs obejmuje podstawy języka polskiego z elementami kulturowymi i jest przeprowadzany od połowy października do grudnia (jesienna edycja) oraz od początku marca do końca kwietnia (wiosenna edycja). Propozycja dla osób, które chcą mieszkać w Polsce albo ją zwiedzać i pragną przygotować się leksykalnie do typowych sytuacji w kawiarni, taksówce, sklepie czy pociągu.

60-godzinny kurs medycznego języka polskiego na poziomie A2/B1, skierowany do cudzoziemców planujących pracę w polskiej służbie zdrowia. Konieczna znajomość podstawowa języka angielskiego. Przewidywany czas trwania kursu: październik 2023 r – luty 2024 r.

Celem kursu jest przygotowanie do:

porozumiewania się z pacjentem, rodziną pacjenta i personelem medycznym

korzystania z dokumentacji medycznej i prowadzenia dokumentacji medycznej

rozmowy o pracę (job interview).

Pięć 2-godzinnych warsztatów kulturowych na temat polskiej kultury, w tym tradycji, obyczajów, sztuki, historii, spraw społecznych oraz ciekawostek geograficznych. Język wykładowy: angielski. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach wieczornych.

a także:

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB funkcjonuje w ramach Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej. Jednostka zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz organizowaniem imprez kulturalnych, testów, wystaw oraz warsztatów kulturowych. Polish Lab jest także pierwszym i jedynym ośrodkiem w Polsce północno-wschodniej, który otrzymał uprawnienia do przeprowadzania egzaminów państwowych z języka polskiego na poziomach B1, B2, C1 – w grupach dostosowanych do potrzeb dorosłych, dzieci i młodzieży.

KONTAKT:

Centrum Języka i Kultury Polskiej POLISH LAB

ul. Zwierzyniecka 16, p.1/04

e-mail: kursypl@pb.edu.pl, iplc@pb.edu.pl

kontakt telefoniczny:

we wtorki i czwartki w godz. 12:00-14:00 – tel. 85 746 9141

we wtorki w godz. 10:30-14:00 – tel. 85 746 9143