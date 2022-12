Jeszcze więcej miejsc opieki nad dziećmi w ramach nowej edycji programu Maluch+

Grudzień 9, 2022

Będzie więcej pieniędzy na utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat. W skali kraju do 2026 roku może powstać nawet ponad 100 tysięcy takich miejsc, na których utworzenie rząd przeznaczy 5,5 mld złotych.

– W poprzednich edycjach samorządy same aplikowały o środki. W nowej ma być tak, że każda gmina ma mieć zapewnioną pulę pieniędzy do wykorzystania na miejsca opieki nad dziećmi do lat 3. Opracowywany jest specjalny algorytm, który bierze pod uwagę liczbę dzieci w tym wieku na terenie danej gminy oraz poziom jej dochodów – wyjaśniał wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

Jak dotąd w naszym regionie wsparcie z programu Maluch+ wyniosło 46 milionów złotych. Najwięcej środków otrzymały: Miasto Białystok (prawie 16 mln zł), Miasto Suwałki (prawie 9 mln zł) oraz Gmina Supraśl (ponad 3 mln zł).

Dzięki temu dziś w regionie funkcjonuje niemal 150 żłobków i klubów dziecięcych, które oferują ponad 6 tysięcy miejsc. W ramach rządowego programu w ciągu pięciu lat powstało ponad 1,8 tys. miejsc opieki. (mt)