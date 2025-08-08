Jeszcze możesz dołączyć do grona studentów Politechniki Białostockiej

8 sierpnia, 2025

Fot. Dariusz Piekut/PB Fot. Dariusz Piekut/PB

Agroekobiznes i zarządzanie projektami to dwa nowe kierunki w Politechnice Białostockiej, które będzie można jeszcze rozpocząć od roku akademickiego 2025/2026. Rekrutacja uzupełniająca zacznie się 18 sierpnia.

Agroekobiznes to kierunek międzywydziałowy – zajęcia będą prowadzili specjaliści z wydziałów: Budownictwa i Nauk o Środowisku, Inżynierii Zarządzania oraz przedstawiciele przedsiębiorstw.

– Trzeba sobie powiedzieć, że region Podlasia, to region stricte rolniczy. A kierunek o nazwie agroekobiznes, otwiera wiele perspektyw, jeśli chodzi na przykład o prowadzenie gospodarstwa rolniczego, o aplikowanie o dofinansowania rolnicze dla młodych rolników, dla osób, które interesują się również ochroną środowiska, ekologią, również dla przedstawicieli handlowych w branży agro, w branży eko – mówi dr inż. Katarzyna Kalinowska-Wichrowska, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z Wydziału Budownictwa i Nauk o Środowisku.

Natomiast kierunek zarządzanie projektami jest prowadzony na Wydziale Inżynierii Zarządzania i do wyboru są dwie specjalności.

– Innowacje przemysłowe i startupy ta specjalność jest skierowana w szczególności do studentów, którzy chcą rozwijać własne startupy, własne biznesy, prowadzić swoje projekty rozwojowe, rozwijać różnego rodzaju aplikacje, komercjalizować swoje pomysły. I druga specjalność usługi publiczne i infrastruktura bardziej rozwija umiejętności w obszarze zarządzania projektami infrastrukturalnymi – tłumaczy dr Urszula Kobylińska, prodziekan ds. rozwoju i współpracy z tego wydziału.

Rekrutacja uzupełniająca na te, jaki i 23 pozostałe kierunki, na które jeszcze są miejsce zacznie się 18 sierpnia. Zapisy w systemie IRK będą do 12 września. (hk)

Posłuchaj rozmowy o rekrutacji uzupełniającej na Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku:

Posłuchaj rozmowy o rekrutacji uzupełniającej na Wydział Inżynierii Zarządzania:

Czytaj także: Politechnika Białostocka planuje rekrutację uzupełniającą oraz na studia niestacjonarne