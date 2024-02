Jest zgoda na budowę drogi S19 na północny zachód od Białegostoku

28 lutego, 2024

Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki Fot. Podlaski Urząd Wojewódzki

Wojewoda Podlaski Jacek Brzozowski wydał zgodę na budowę ponad 10-kilometrowego odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód.

Koszt inwestycji wyniesie ponad 104 mln zł. Droga ma zostać oddana do użytku w 2026 roku.

– Węzeł Białystok Zachód to jest bardzo ważne miejsce – mówi Jacek Brzozowski, Wojewoda Podlaski. – Połączy nowo powstającą S19 ze S8 i to z punktu widzenia tej infrastruktury drogowej na obszarze Województwa Podlaskiego będzie odgrywało bardzo istotną rolę. Do tego cztery mosty, cztery wiadukty, dwanaście przejść bezpiecznych także dla zwierząt i płazów, nowoczesna infrastruktura techniczna.

Droga ekspresowa S19 w Województwie Podlaskim, rozpoczynająca się na granicy z Białorusią, będzie miała ponad 177 km długości. Jej realizację podzielono na piętnaście krótszych odcinków. Na czterech prace już trwają. (jł)