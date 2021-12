Jest umowa na pierwsze inwestycje z Programu Przystankowego na Podlasiu

Grudzień 30, 2021

fot. Małgorzata Turecka

Przystanki kolejowe w Suchowolcach i Kleszczelach przejdą modernizację. Zostaną wyremontowane w ramach rządowego programu przystankowego. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na realizację tej inwestycji.

Na obu przystankach perony będą podwyższone, co ułatwi wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przewidziano wiaty, ławki, czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Jasne, energooszczędne oświetlenie LED zapewni lepszą orientację także po zmroku. Osobom o ograniczonej możliwości poruszania dostęp do pociągów ułatwią pochylnie. Na potrzeby rowerzystów ustawione zostaną stojaki rowerowe, co pozwoli łączyć podróż dwoma najbardziej ekologicznymi środkami transportu – koleją i rowerem.

W Suchowolcach razem z przystankiem zostanie zmodernizowany przejazd kolejowo-drogowy. Wyposażenie skrzyżowania w sygnalizację świetlną i dźwiękową zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym.

Wartość inwestycji to 3,5 mln złotych, a jej zakończenie planowane jest na 2022 rok.

To pierwsze inwestycje w Podlaskiem, które powstaną z rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych. W regionie zaplanowano modernizację lub budowę łącznie 17 przystanków. (mt)