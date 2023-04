Jest już projekt Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach

24 kwietnia, 2023

Źródło: Województwo Podlaskie Źródło: Województwo Podlaskie

Wiadomo już jak będzie wyglądało Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach. Siedziba muzeum, wykonana ze żwiru i kruszywa kamiennego będzie nawiązywać do przydrożnych kaplic, wiejskich domów oraz małych kościołów.

Prezentacja projektu kończy jeden etap, a zaczyna drugi, czyli etap budowy, który ma się skończyć w 2025 roku.

– Warto jest robić takie rzeczy, bo bł. ks. Jerzy Popiełuszko na to zasługuje, a my jesteśmy mu to winni – mówi Artur Kosicki, marszałek województwa. – Ten pomnik wystawiony ks. Jerzemu będą mogły oglądać nie tylko osoby z naszego regionu, czy też kraju, ale też z całego świata.

Instytucja będzie opowiadać o życiu i działalności duszpasterskiej księdza, jego męczeńskiej śmierci i percepcji idei 'Zło dobrem zwyciężaj”, która stała się mottem dążeń opozycji antysocjalistycznej w Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku.

– Ideą przewodnią stworzenia tego miejsca, domu pamięci, muzeum, miejsca pielgrzymów jest stworzenie formy uniwersalnej, estetycznej, nowoczesnej – zapewnia architekt Mirosław Nizio z pracowni Nizio Design International, autor projektu. – Obiekt został stworzony w kontekście domu, w którym ks. Jerzy się urodził, w kontekście kapliczek oraz w kontekście wieżyczek i szczytów kościołów.

Z inicjatywą budowy muzeum poświęconego bł. ks. Popiełuszce w jego rodzinnej wsi Okopy kilka lat temu wystąpiła fundacja 'Dobro”. Pomysł pojawił się podczas obchodów 70. rocznicy urodzin ks. Jerzego. (hk)