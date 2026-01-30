Home Wiadomości Jest już dostępne najnowsze wydanie „Życia Politechniki Białostockiej”

30 stycznia, 2026

Jest już dostępne najnowsze wydanie „Życia Politechniki Białostockiej”

Życie Politechniki Białostockiej, fot. Dariusz Piekut/PB
Ukazał się najnowszy numer „Życia Politechniki Białostockiej”, czyli podsumowanie roku akademickiego 2024/2025 w pigułce. Na 88 stronach uczelniany magazyn przypomina najważniejsze wydarzenia, sukcesy naukowe i projekty, które kształtowały życie społeczności Politechniki Białostockiej.

 

A miniony rok to m.in. uruchomienie pięciu nowych kierunków studiów, dołączenie do konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego ACROSS, zakończenie projektu Politechnicznej Sieci Via Carpatia oraz awanse uczelni w rankingach krajowych i zagranicznych. Ponadto Politechnika Białostocka doceniono również nagrodami Podlaskiej Marki Roku, a rektor uczelni, prof. Marta Kosior-Kazberuk, otrzymała tytuł Honorowego Ambasadora Województwa Podlaskiego.

Magazyn „Życie Politechniki Białostockiej” dostępny jest na stronie internetowej uczelni. (red.)

 

