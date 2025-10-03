Jesienny rowerowy cruising w Białymstoku – posłuchaj rozmowy z Adamem Zdanowiczem!

3 października, 2025

Adam Zdanowicz fot. Paweł Cybulski Adam Zdanowicz fot. Paweł Cybulski

To być może ostatnia okazja w tym roku, aby w aktywny sposób nacieszyć się słoneczną pogodą. Już w najbliższą sobotę (4 października 2025) miłośnicy dwóch kółek spotkają się w Białymstoku na wspólnej, jesiennej przejażdżce rowerowej.

Spotkanie przy „Spodkach” – start o godzinie 11:00

Początek przejażdżki zaplanowano na godzinę 11:00 przy fontannie obok słynnych „Spodków” w Białymstoku. To charakterystyczne miejsce na mapie miasta stanie się punktem zbiórki dla wszystkich, którzy chcą spędzić aktywnie sobotnie przedpołudnie.

Rowerowa integracja z Adamem Zdanowiczem

Organizatorem przejazdu jest Adam Zdanowicz – twórca unikatowych rowerów customowych, honorowy ambasador Politechniki Białostockiej i pasjonat promowania aktywnego stylu życia.

– Chcę wyciągnąć białostoczan na krótką przejażdżkę. Taką powiedzmy 10 km drogami rowerowymi Białegostoku. To nie będzie trudna trasa, będziemy jeździć po płaskich terenach, więc każdy może dołączyć do mnie. – podkreśla Adam Zdanowicz.

Bezpłatny udział i otwarta formuła

Przejazd jest otwarty dla wszystkich chętnych – zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jazdą na dwóch kółkach. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, wystarczy przyjechać na miejsce startu.

Jesienny rowerowy cruising. Gdzie i kiedy?

📅 Data: sobota, 5 października 2025

⏰ Godzina: 11:00

📍 Miejsce startu: fontanna przy „Spodkach” w Białymstoku

💲 Udział: bezpłatny

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Adamem Zdanowiczem: