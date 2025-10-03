Home Wiadomości Jesienny rowerowy cruising w Białymstoku – posłuchaj rozmowy z Adamem Zdanowiczem!

Wiadomości

3 października, 2025

Jesienny rowerowy cruising w Białymstoku – posłuchaj rozmowy z Adamem Zdanowiczem!

zdanowicz adam Adam Zdanowicz fot. Paweł Cybulski
To być może ostatnia okazja w tym roku, aby w aktywny sposób nacieszyć się słoneczną pogodą. Już w najbliższą sobotę (4 października 2025) miłośnicy dwóch kółek spotkają się w Białymstoku na wspólnej, jesiennej przejażdżce rowerowej.

 

Spotkanie przy „Spodkach” – start o godzinie 11:00

Początek przejażdżki zaplanowano na godzinę 11:00 przy fontannie obok słynnych „Spodków” w Białymstoku. To charakterystyczne miejsce na mapie miasta stanie się punktem zbiórki dla wszystkich, którzy chcą spędzić aktywnie sobotnie przedpołudnie.

Rowerowa integracja z Adamem Zdanowiczem

Organizatorem przejazdu jest Adam Zdanowicz – twórca unikatowych rowerów customowych, honorowy ambasador Politechniki Białostockiej i pasjonat promowania aktywnego stylu życia. 

– Chcę wyciągnąć białostoczan na krótką przejażdżkę. Taką powiedzmy 10 km drogami rowerowymi Białegostoku. To nie będzie trudna trasa, będziemy jeździć po płaskich terenach, więc każdy może dołączyć do mnie. – podkreśla Adam Zdanowicz.

Bezpłatny udział i otwarta formuła

Przejazd jest otwarty dla wszystkich chętnych – zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z jazdą na dwóch kółkach. Udział w wydarzeniu jest całkowicie bezpłatny, wystarczy przyjechać na miejsce startu.

Jesienny rowerowy cruising. Gdzie i kiedy?

📅 Data: sobota, 5 października 2025
Godzina: 11:00
📍 Miejsce startu: fontanna przy „Spodkach” w Białymstoku
💲 Udział: bezpłatny

Posłuchaj rozmowy Pawła Cybulskiego z Adamem Zdanowiczem: 

Najnowsze wiadomości
Jesus Imaz cieszy się po strzelonej bramce
Jagiellonia Białystok wygrywa ... więcej
zdanowicz adam
Jesienny rowerowy cruising w B ... więcej
chłopiec patrzący na zegarek na swoim nadgarstku
MATERIAŁ PARTNERA
#everydayyou: Odpowiedzialne d ... więcej
2025-10-02-Inauguracja-roku-akademickiego-2025-2026-fot-Dariusz-
Politechnika Białostocka zain ... więcej
Nowy parkomat w Strefie Płatnego Parkowania w Białymstoku z funkcją płatności kartą i BLIK-iem. W tle zaparkowane samochody na miejskim parkingu.
Nowe parkomaty już działają ... więcej
Panorama lotnicza kompleksu budynków po dawnej Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku przy ul. ks. St. Suchowolca 6, otoczonych parkingami i zielenią. Obiekt wkrótce stanie się nową siedzibą Urzędu Miejskiego.
Budynki po WSAP staną się no ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.