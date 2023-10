Jesienna Ramówka Radia Akadera.

2 października, 2023

Tej jesieni Akadera będzie utrzymywała wysoką temperaturę serwując gorącego, najlepszego rocka. Codziennie słuchacze dostaną też solidną porcję nowości muzycznych, wiadomości z regionu, kraju i świata. Będą autorskie audycje muzyczne, kulturalne i publicystyczne.

Wraz z początkiem roku akademickiego 2023/2024 otwieramy się na młode głosy i świeże pomysły.

– Wraz z jesienną ramówką chciałabym podkreślić dołączenie do naszego zespołu w roli Dyrektora Programowego doktora Krzysztofa Kurianiuka, znanego z białostockiego eteru od niemal pół wieku dziennikarza radiowego i wybitnego medioznawcy – mówi Agnieszka Sakowicz-Stasiulewicz, Redaktor Naczelna Radia Akadera. – Z rozpoczęciem roku akademickiego zapraszamy wszystkie osoby studiujące w mieście do nawiązania współpracy z naszą redakcją. Chcemy udostępniać antenę młodym ludziom, zaprezentować nowe głosy i świeże pomysły na audycje muzyczne i popularno-naukowe. Możliwość stawiania pierwszych kroków w dziennikarstwie radiowym pod okiem i uchem tak doświadczonej osoby jak Krzysztof Kurianiuk jest dla studentów olbrzymią szansą na sprawdzenie się w roli dziennikarzy czy prezenterów akademickiej rozgłośni radiowej.

Stacja nadal będzie promowała lokalną scenę rockową, której świętem w każdy poniedziałek jest „Lista Przebojów Kultowej Akadery”. Przez cały tydzień słuchacze radia głosują na najlepsze utwory. Ta rywalizacja budzi wiele emocji, a zespoły trafiają na koncert Listy Przebojów Kultowej Akadery. Tegoroczny – już w piątek – 13 października w „Gwincie”. Zagrają kapele znane z poniedziałkowych notowań: Bad Falcon, La Venders, Obraz Kontrolny, Dots i gwiazda – Cochise. Początek jesiennego sezonu – to na antenie Akadery – przede wszystkim morze bezpłatnych wejściówek do zdobycia na to święto słuchaczy radia.

A później, gdy już opadnie kurz z parkietu „Gwintu” – na 87,7 FM nadal będziemy grać gorące single, mocne kawałki, dobre płyty, bezkompromisowe poranki, zdecydowane popołudnia, i umiarkowane okolice słonecznego zenitu. Wieczorem zaproponujemy poruszające podróże w różne rejony muzyki, wypełnione konkretnymi brzmieniami, esencjonalne rytmami i kunsztownymi mariażami przyciągających się gatunków.

Codziennie, niezmiennie, dynamicznie i przekornie będzie budził słuchaczy Michał Czarnecki w „Dobrym poranku z Radiem Akadera”, „Ro(c)k z Radiem Akadera” zapewnią: Krzysztof Sadowski i Magdalena Juchnowicz, a radosne powroty po pracy do domu z „Radiogramem Radia Akadera” w głośnikach – Hanna Porzuczek.

Przez cały tydzień będzie też ze słuchaczami Jurek Krupicki ze swoim „Drogowskazem”, czyli relacjami z białostockich ulic. Szymon Kubas zaprezentuje lokalną scenę muzyczną w znanym już cyklu pod tytułem „Stąd”. We wtorki dzidżeje Fejm i Maxim zagrają muzykę hip-hopową, a w „Punkcie wrzenia” Piotr Doliński i Sławosz Piecka podzielą się z Wami swoją przekorną wizją świata.

Krzysztof Sadowski zaprosi „Na granicę cienia” w co drugą środę, a Julitta Grzywa i DJ Stasiewicz w Trans Misji zaprezentują sety z nowościami i klasykami alternatywnego rocka. Fantastyczną muzykę będzie serwował też w swoich czwartkowych audycjach: „Lekko przed zmrockiem” i „Koncertowa Akadera” szef muzyczny radia – Konrad Sikora. Wieczorną ucztę muzyczną poprzedzi audycja „Jaga On Air”.

Magda Juchnowicz w piątkowe wieczory w „Kultywatorze” będzie spełniała muzyczne marzenia słuchaczy i grała najlepszą polską muzykę we wtorki w „ Pol-Apokalipsie”.

Świat kultury w okolicach weekendu będzie komentował „Zjerzony kulturą” Jerzy Doroszkiewicz, a imprezę electro-rockową, czyli „Ginger Melange”, rozkręcą w sobotę Julitta Grzywa i DJ Stasiewicz.

W weekendy na antenie Radia Akadera będą też towarzyszyć słuchaczom Jędrzej Pogorzelski, Olga Wyszkowska i Hanna Porzuczek. Jędrzej będzie gospodarzem „Soboty z Radiem Akadera”, a w niedzielę w audycji pt.: „Wszystkie natury kultury” oprowadzi słuchaczy po kulturalnym Białymstoku. Olga zaprosi słuchaczy do swojego muzycznego świata w audycji „Sobota muzyką malowana”, a Hanna Porzuczek w „Fali marzeń” poczyta dzieciom, rozda książki i w rozmowach z psychologami, podrzuci pomysły na mądre wychowanie pociech. Głowy i serca rozdygotane po weekendzie ukoją w niedzielę wieczorem: Szymon Kubas „Czarnymi rzeczami” i Konrad Sikora „Bluesem pod gwiazdami”.

Z wakacji wracają też m.in.: błyskotliwe felietony Krzysztofa Szubzdy i Michała Czarneckiego, audycje: „Biblioteka – lubię to!”, „Nie tylko marynistyczna”, „Randka z karierą”, „Samorząd bez cenzury”, „Foto środa”, „Projektowanie kariery” i „Dobry kierunek”. Naszą przewodniczką po puszczańskich ostępach niezmiennie będzie psychiatra i trenerka leśnych kąpieli – dr Katarzyna Simonienko w cyklu „Lasonurkowanie”, a młody informatyk – Petros Psyllos. w rozmowach z Magdą Juchnowicz opowie o wpływie sztucznej inteligencji na nasze życie.

To wszystko …. i o wiele więcej – przyprawione doskonale wyselekcjonowanym rockiem. Zapraszamy na 87,7 FM, w internecie na www.akadera.bialystok.pl i przez aplikację.