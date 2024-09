Jesień z Radiem AKADERA będzie pogodna

30 września, 2024

Studenci skończyli wakacje, zapełnia się powoli kampus Politechniki Białostockiej – znak to, że pora zabrać się do nauki i uważniej słuchać rozgłośni akademickiej PB, ponieważ od poniedziałku, 30 września zespół Radia AKAERA przygotował na jesień kilka nowych audycji, także muzycznych.

Na naszej antenie pojawią się felietony, relacje z imprez akademickich, będą spotkania z ludźmi nauki oraz rozmowy i dyskusje ze studentami na różne ciekawe tematy.

Z rana o 6.00 przywita Was jak zawsze Michał Czarnecki w „Dobrym poranku z Radiem AKADERA”. O 10.00 Krzysztof Sadowski zachęcał będzie do słuchania „Rocka z Radiem AKADERA”, zaś od 14.00 w „Radiogramie” Hania Porzuczek przepytywać będzie muzyków z zawartości ich nowych płytach oraz przebiegu tras koncertach.

Po 18.00 na naszej antenie muzyka, muzyka i muzyka. Rock, rap, hip hop, punk, heavu metal, sporo nowości i wywiadów – a wszystko to za sprawą Konrada Sikory naszego Head of Musica.

W naszym zespole pojawią się także nowi prezenterzy, którzy wieczorową porą opowiadać będą o swoich muzycznych pasjach.

W poniedziałek „Lista Przebojów Kultowej AKADERY, potem Adam Musiuk sięgać będzie po „Płyty z górnej półki”, a SzymonEs2Kubas rozmawiać w muzykami „Stąd”. Wtorek to czas hip hopu DJ Fejma i Maxima, Foto wtorek Macieja Giedrojcia Jurahy, i program Szymona Piecki oraz Piotra Dolińskiego „Punkt wrzenia”. W środę nowa audycja Krzysztofa Sadowskiego „Technicznie rzecz ujmując”, w której rozmawiać będzie z naukowcami Politechniki Białostockiej. W czwartek o 17.00 zapraszamy na spotkanie z naszym sztucznym inteligentem Krzemkiem, który rozmawiać będzie z Petrosem Psylosem o różnych futurystycznych problemach. Po 18.00 audycja, na którą wielu słuchaczy czeka, czyli „Lekko przed zmro(c)kiem” Konrada Sikory. O 21.00 audycja Samorządu Studenckiego PB „Samorząd bez cenzury” Jędrzeja Pogorzelskiego. W piątek o 13.10 „Przegląd akademicki” – Hanny Kość, a od 19.00 do 21.00 „Kultywator” Magdaleny Juchnowicz. Weekend natomiast to muzyka i to przede wszystkim rockowa.

W zespole Radia AKADERA witamy nowych autorów:

Sebastiana Michałowskiego – najcięższy i najbardziej gorący metal z rozgrzanej huty „Huta Zwierzyniecka 4” – środa 21.00

Jacka Żędziana, którego przedstawiać nie trzeba, bo wszyscy go znamy i podziwiamy za to co robi na muzycznym rynku. Będzie prowadził „Żaba z bagna, czyli punk w Radiu AKADERA” – piątek 18.00.

Marcina Dębka – rapera i od października prezentera audycji „Liskowe przyśpiewki” – sobota 21.00

Piotra Ignatowicza – muzyka, gitarzystę felietonistę, który opowiadać będzie co słychać „Pomiędzy dźwiękami” – sobota 16.00

Dominika Lubowickiego – studenta, którego niektórzy poznali już w czasie wakacji jako autora kilku audycji z cyklu „Moja nuta”, będzie zapraszał „Za siódmą nutę” w środę po 19.00

W zespole witamy Pana Profesora Czesława Bagińskiego z Wydziału Informatyki, który opowiadać będzie w środę i w sobotę „O matematyce i matematykach”, dr inż. Małgorzatę Krasowską – która mówić będzie zdrowym odżywianiu się, dr Dana Wołkowyckiego z Katedry Środowiska Leśnego PB – opowieści o puszczy, a także Miłosza Karbowskiego „Na sportowo z Radiem AKADERA – środa 11.15 , Karolinę Mazurek i Pawła Cybulskiego informujących w Wiadomościach RA; co, gdzie, kiedy, z kim i dlaczego.

Dejwika usłyszycie o 7.15 i 14.15, Drogowskaz Jerzego Krupickiego – o jedno wejście dłużej, o 6.45, 7.45 i 15.25.

Andrzeja Różanowskiego i Jakuba Korotkicha częściej usłyszycie w weekend, podobnie Jędrzeja Pogorzelskiego w niedzielne popołudnie w audycji „Wszystkie natury kultury”.

Będzie się działo, oj będzie. Słuchajcie nas na 87,7 FM i zostańcie z nami jak najdłużej – zagramy Waszą ulubioną nutę, bo ostro jesienią grać będziemy na naszej akademickiej fali.

Dziękujemy, że wybieracie naszą stację. Radio AKADERA w badaniach słuchalności w Białymstoku, od nowego roku szybuje w górę – i dzięki Wam mamy już prawie 6 punktów udziału w rynku, a było 2.

DZIEKUJĘMY I ZAPRASZAMY 18 PAŻDZIERNIKA DO GWINTU NA KONCERT KULTOWEJ AKADERY. WEJSCIÓWKI NA ANTENIE – 85 746 9999. SŁUCHAJCIE UWAŻNIE

Bądźmy na fali z Radiem AKADERA

dr Krzysztof Kurianiuk

Dyrektor programowy Radia AKADERA