Home Wiadomości Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Wiadomości

12 października, 2025

Jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Lis. Źródło: pixabay
Na terenie całego regionu, w tym również w Białymstoku, rozpoczyna się jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Od poniedziałku (13.10) do środy (15.10) przynęty ze szczepionką będą zrzucane z samolotów – głównie nad lasami, łąkami i polami.

 

Przynęta ma kolor brązowo-zielony i przypomina mały bloczek. W jej wnętrzu znajduje się szczepionka – niegroźna dla ludzi i zwierząt domowych, ale nie należy jej dotykać, ponieważ po w kontakcie z człowiekiem, przynęty są omijane przez lisy, co zmniejsza skuteczność akcji. 

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących, natomiast jeśli dojdzie do kontaktu szczepionki z błoną śluzową lub uszkodzoną skórą – należy przemyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.

Wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa, która może przenosić się na ludzi i zwierzęta domowe. Akcja szczepień pozwala zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i chronić zarówno dziką faunę, jak i mieszkańców regionu. Regularne szczepienia lisów prowadzone są od lat i znacząco przyczyniają się do ograniczenia przypadków wścieklizny w Polsce. (red.)

Najnowsze wiadomości
Fortepianowy recital otworzy s ... więcej
Lis.
Jesienna akcja szczepień lis ... więcej
Strażacy gaszą pożar w Dąbrowie Białostockiej
Podlaskie: Dwa pożary w regio ... więcej
Nowoczesna ortopedia dziecięc ... więcej
Początek roku akademickiego? ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.