12 października, 2025

Na terenie całego regionu, w tym również w Białymstoku, rozpoczyna się jesienna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie. Od poniedziałku (13.10) do środy (15.10) przynęty ze szczepionką będą zrzucane z samolotów – głównie nad lasami, łąkami i polami.

Przynęta ma kolor brązowo-zielony i przypomina mały bloczek. W jej wnętrzu znajduje się szczepionka – niegroźna dla ludzi i zwierząt domowych, ale nie należy jej dotykać, ponieważ po w kontakcie z człowiekiem, przynęty są omijane przez lisy, co zmniejsza skuteczność akcji.

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących, natomiast jeśli dojdzie do kontaktu szczepionki z błoną śluzową lub uszkodzoną skórą – należy przemyć miejsce wodą z mydłem i skontaktować się z lekarzem.

Wścieklizna to śmiertelna choroba wirusowa, która może przenosić się na ludzi i zwierzęta domowe. Akcja szczepień pozwala zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa i chronić zarówno dziką faunę, jak i mieszkańców regionu. Regularne szczepienia lisów prowadzone są od lat i znacząco przyczyniają się do ograniczenia przypadków wścieklizny w Polsce. (red.)