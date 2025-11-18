Jesień z Bluesem świętuje jubileusz. Białystok znów stanie się stolicą bluesa 

18 listopada, 2025

Elżbieta Puczyńska z Białostockiego Ośrodka Kultury podczas rozmowy o jubileuszowej edycji festiwalu Jesień z Bluesem. fot. A. Jakuć Elżbieta Puczyńska z Białostockiego Ośrodka Kultury podczas rozmowy o jubileuszowej edycji festiwalu Jesień z Bluesem. fot. A. Jakuć

Blues wraca do Białegostoku w najmocniejszej formie. Od 20 do 23 listopada odbędzie się 40. edycja festiwalu Jesień z Bluesem – najstarszego święta bluesa w Polsce. Cztery dni koncertów, wystaw, spotkań i premierowych projektów znów przyciągną słuchaczy z całego kraju. O programie opowiedziała w Radiu AKADERA Elżbieta Puczyńska z Białostockiego Ośrodka Kultury.

– Jesień z Bluesem cieszy się ogromnym zainteresowaniem nie tylko wśród białostoczan, ale także słuchaczy z całej Polski – podkreśliła Elżbieta Puczyńska . Jej zdaniem siła festiwalu tkwi w różnorodności programu i konsekwentnym rozwijaniu tradycji wydarzenia, które przez cztery dekady budowało bluesowe DNA miasta.

20 listopada festiwal rozpocznie się wystawą fotografii Pola Natkina w Kinie Forum. Po wernisażu odbędzie się spotkanie z artystą w klubie Fama, prowadzone przez Marcina Pawlukiewicza . Wieczorem publiczność usłyszy koncert gospel – Justina Lee Brown Gospel Project. Jak zaznacza organizatorka, ten akcent na stałe wpisał się w festiwalowy program i jest jednym z nielicznych gospelowych wydarzeń w ramach festiwali bluesowych w Polsce.

Posłuchaj rozmowy z Elżbietą Puczyńską na temat festiwalu „Jesieni z Bluesem 2025”.

Międzynarodowe gwiazdy drugiego dnia

21 listopada scena należeć będzie do artystów z Holandii i Stanów Zjednoczonych:

– Robert Dolev, zwycięzca European Blues Challenge,

– Jaron Paxton, który przeniesie słuchaczy do bluesa początku XX wieku,

– J.I 20 Trio z nietypowym składem instrumentalnym.

W klubie Fama o 23:30 zabrzmi blues z Barcelony – zagra Mingo Blackwell Band .

Blues od strony historii i muzycznych korzeni

Sobota przyniesie wyjątkowe połączenie wykładu i muzyki. Dziennikarka Aja al-Azad z Radia Lublin opowie o afrykańskich korzeniach bluesa, a gitarzysta i kompozytor Rafael Rogiński przedstawi ich praktyczne oblicze podczas specjalnego koncertu w klubokawiarni Duży Pokój .

Wielki powrót formacji FRU

W tegorocznym programie pojawia się też białostocki akcent – reaktywowana po latach formacja FRU.

– Bardzo zabiegałam o ich powrót. Wydawało się to niemożliwe, bo solista mieszka w Stanach Zjednoczonych, ale udało się – powiedziała Elżbieta Puczyńska .

Na scenę wróci również Martyna Zaniewska, obecna dyrektor BOK, która w przeszłości współtworzyła zespół.

Kulminacja i spokojny finał festiwalu

W Kinie Forum zagrają m.in.:

– Steep Water Band,

– Arnaud Fradin z Francji,

– gitarzysta Louis Bell z zespołem.

Zwieńczeniem festiwalu będzie niedzielny, kameralny koncert Remi Banken & Dominika Błamowicz – spokojniejsze zakończenie czterodniowego święta bluesa, zgodnie z wieloletnią tradycją Jesieni z Bluesem .

Powrót do korzeni: wystawa archiwalnych zdjęć

W klubie Fama pojawi się także wyjątkowa wystawa zdjęć m.in. Zbyszka Jędrzejczyka i Andrzeja Piecielskiego, dokumentująca pierwsze edycje festiwalu i lata 80.

– Niedawno otrzymaliśmy niepublikowane wcześniej negatywy. Wśród nich są Kadry Kyksa Skrzeka i Ryśka Skibińskiego. To duże emocje – przyznała organizatorka .

Dlaczego warto?

– Na Jesieni z Bluesem są różne odcienie bluesa i każdy znajdzie coś dla siebie. Wielu młodych ludzi odkrywa bluesa przypadkiem właśnie tutaj – dodała Elżbieta Puczyńska .

Jesień z Bluesem potrwa od 20 do 23 listopada. Białystok ponownie stanie się miejscem, gdzie blues brzmi najpełniej – różnorodnie, światowo i lokalnie zarazem. (AJ)