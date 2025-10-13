Jesień na drogach: policja apeluje o ostrożność z powodu migracji dzikich zwierząt

13 października, 2025

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Jesień to czas wzmożonej migracji dzikich zwierząt. Podlaska policja apeluje o zachowanie ostrożności szczególnie na drogach prowadzących przez kompleksy leśne i nie bagatelizowaniu znaków ostrzegawczych przed dzikimi zwierzętami.

– Zwierzęta, zwłaszcza sarny, jelenie czy dziki często przemieszczają się w poszukiwaniu pożywienia, a ich naturalne szlaki przecinają drogi publiczne. Nawet jeśli teren wydaje się bezpieczny, wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do niebezpiecznego zdarzenia – mówi młodszy aspirant Konrad Karwacki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Szczególną ostrożność należy zachować nocą, kiedy wabione blaskiem świateł zwierzęta wychodzą z przydrożnych lasów. – W takich warunkach warto zmniejszyć prędkość, a wzrok kierować się nie tylko na drogę, ale również na pobocze. Warto pamiętać, że światła samochodu mogą zwabić zwierzę, które zdezorientowane nagle wybiegnie przed pojazd. Ponadto, jeżeli zauważymy jedno zwierzę, istnieje duże prawdopodobieństwo, że w pobliżu znajduje się więcej osobników – dodaje policjant,

Kolizja z dzikim zwierzęciem to nie tylko duże ryzyko obrażeń i strat materialnych, ale także duży stres dla samego zwierzęcia i zagrożenie dla innych uczestników ruchu. (hk)