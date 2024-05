Jedenasty PKO Białystok Półmaraton już w ten weekend

7 maja, 2024

fot. Michał Gudewicz fot. Michał Gudewicz

W nadchodzący weekend Białystok stanie się areną dla ponad 6,5 tysiąca biegaczy podczas PKO Białystok Półmaratonu. Od 2013 roku, gdy w biegu wzięło udział 600 osób, wydarzenie zyskało ogromną popularność, zdobywając uznanie jako najlepszy półmaraton w Polsce w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców oraz tytuł Podlaskiej Marki Roku w kategorii 'wydarzenie’.

– 11 impreza i prawie 11 razy tyle uczestników, co było. W pierwszej było 600, teraz 6500. No, to to oznacza oczywiście ogromny sukces. Tysiące ludzi przyjeżdżających do miasta to jest zawsze pozytywne – mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku.

Program 11. PKO Białystok Półmaratonu:

– 11 maja, godz. 9.00 – Bieg Śniadaniowy (4 km, dla wszystkich),

– 11 maja, godz. 14.00 – Bieg Juniora(dla dzieci w wieku 2-14),

– 11 maja, godz. 21.00 –PKO Nocny Bieg na 5 – bieg rozgrywany w ramach PKO Białystok Półmaratonu na dystansie 5 km ulicami Białegostoku,

– 12 maja, godz. 10.00 – 10. PKO Białystok Półmaraton – dla zawodników, którzy chcą pokonać dystans półmaratonu (21,097 km).

PKO Białystok Półmaraton jest wydarzeniem nie tylko promującym zdrowy tryb życia, ale także integrującym społeczność Białegostoku. (mg)