Jarosław Kubicki piątym nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok

5 lipca, 2023

Jarosław Kubicki, fot. jagiellonia.pl Jarosław Kubicki, fot. jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok ma kolejnego nowego piłkarza – Jarosława Kubickiego. 27-letni środkowy pomocnik podpisał umowę przez najbliższe dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Będzie grał z numerem 14.

Wychowanek Zagłębia Lubin zadebiutował w polskiej ekstraklasie w sezonie 2013/2014. Ostatnio grał w zespole Lechii. W drużynie z Wybrzeża spędził pięć sezonów będąc podporą drugiej linii. W barwach Biało-Zielonych rozegrał 175 oficjalnych meczów, strzelił 10 goli i zaliczył 16 asyst. W ekstraklasie ma już na koncie 241 spotkań. Występował w młodzieżowej reprezentacji Polski.

– Jagiellonia to dobry zespół. Gdy rywalizowałem przeciwko Jadze, to te spotkania były bardzo ciekawe. Dobrze jest tutaj dołączyć. Ponadto doszło do drużyny jeszcze kilku innych ciekawych chłopaków, więc zapowiada się interesujący sezon – powiedział po podpisaniu umowy z klubem Jarosław Kubacki.

To piąty nowy zawodnik pozyskany w letnim okienku transferowym. Wcześniej umowy z klubem podpisali Jose Manuel Garcia Naranjo, Afimico Pululu, Adrian Dieguez i Dominik Marczuk. (mt)