Jarmark Wielkanocny 2025 przed Teatrem Dramatycznym

14 kwietnia, 2025

Jarmark Wielkanocny, fot. Hanna Kość Jarmark Wielkanocny, fot. Hanna Kość

Wielki Tydzień to czas przygotowań do Świąt Wielkanocnych. Poza duchowym aspektem, białostoczanie powoli myślą też o spotkaniach rodzinnych, a to wiąże się z wielkanocnymi potrawami i ozdobami.

Regionalne jedzenie wielkanocne, ale też świąteczne dekoracje i rzemiosło jest na Jarmarku Wielkanocnym, który w tyn roku jest w nowej lokalizacji, czyli na placu przed Teatrem Dramatycznym.

Zapytaliśmy białostoczan czy już zaczęli przygotowania do Świąt Wielkanocnych. – Cały tydzień przed nami, na razie jesteśmy na jarmarku i patrzymy co można kupić na święta. Jeszcze nie zaczęłam przygotowań do świąt, za wcześnie. Chyba w piątek dopiero zacznę. Wielkanoc to dobry czas na spotkania i na refleksje.

Wystawcy podkreślają, że sporo jest zainteresowanie. – Dużo ludzi, bo pogoda ładna i zakupy robią, ale najbardziej cieszę się powodzeniem stoiska z jedzeniem, ciastami, wędzonkami. A u mnie jajeczka, pisanki, kraszanki i wyroby szydełkowe. Od tradycyjnych kiełbas, po kaszankę, salceson, czyli podroby, plus szynka, polędwice.

Jarmark Wielkanocny 2025 jest czynny codziennie do piątku (18.04) od 10:00 do 17:00 przed Teatrem Dramatycznym. (hk)

Relacja Hanny Kość: