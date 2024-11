25 listopada, 2024

Jarmark Bożonarodzeniowy w Białymstoku. Zapraszają prezydent i marszałek. Fot.: Ernest Wójcik Jarmark Bożonarodzeniowy w Białymstoku. Zapraszają prezydent i marszałek. Fot.: Ernest Wójcik

Nowe pawilony w stylu podlaskiej krainy otwartych okiennic. Poczta mikołajowa, stoiska z rękodziełem i produktami lokalnymi. Tak zapowiada się tegoroczny Jarmark Bożonarodzeniowy w Białymstoku.

Jak zaznacza prezydent miasta – Tadeusz Truskolaski – świąteczne wydarzenie będzie nie tylko rekordowe, ale i z wyjątkową oprawą.

– 50 domków w nowym stylu, w stylu krainy otwartych okiennic, więc będzie pięknie i stylowo, ale oprócz tego będą trzy specjalne pawilony, świętego Mikołaja, elfów, poczta polarna. Będzie można odsłaniać kolejne elementy kalendarza adwentowego, i on będzie odsłaniany o godzinie 17 w dni powszedni i o 15 w weekendy – mówi prezydent.

W trakcie wydarzenia zaplanowano dla odwiedzających, warsztaty, koncerty i wystawy. Zdaniem marszałka województwa podlaskiego – Łukasza Prokoryma – Jarmark to doskonała okazja do odpoczynku, poczucia magii Świąt, a także do promocji Podlasia.

– Na jarmarku spotkamy to, co w województwie podlaskim jest najpiękniejsze, czyli nasze podlaskie rękodzieło, nasze lokalne produkty, czyli to, co przyciąga turystów do województwa podlaskiego. Cieszę się, że nasza współpraca przynosi taki fajny efekt, jakim będzie Jarmark Bożonarodzeniowy, jestem przekonany, że mieszkańcy z całego województwa znajdą taki jeden dzień w tym adwencie, w tym okresie przedbożonarodzeniowym, aby odwiedzić Białystok poczuć magię świąt na Białostockim Jarmarku Bożonarodzeniowym – dodaje marszałek.

W tym roku po raz pierwszy Jarmark Bożonarodzeniowy w Białymstoku organizowany jest wspólnie przez Urząd Miasta Białystok oraz Podlaski Urząd Marszałkowski. Obie instytucje przekazały po 120 tys. złotych na organizację tego wydarzenia.

Jarmark potrwa od 30 listopada do 22 grudnia. Wzorem lat ubiegłych organizacją wydarzenia zajęła się Fundacja 'Szamto”. (ew)