Jakie są potrzeby seniorów? Magistrat chce stworzyć program wsparcia

Luty 25, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Białostocki magistrat chce opracować kompleksowy program miejski wspierający seniorów. Podstawą do jego stworzenia mają być wyniki raportu na temat jakości życia i potrzeb białostockich seniorów.

Badaniem ankietowym objęto blisko 1000 osób po 65 roku życia. Zbadano pięć stref życia seniorów: sytuację finansową, stan zdrowia, poziom zadowolenia z różnych aspektów życia, mobilność seniorów, a także ich czas wolny.

Według wyników badań najważniejsze potrzeby starszych mieszkańców Białegostoku to: poprawa dostępności do lekarzy specjalistów, usług medycznych (w szczególności rehabilitacji), poprawa dostępności do informacji na temat działań organizowanych przez magistrat, powołanie Centrum Aktywności Seniorów czy powołanie Asystenta Seniora.

Białostoccy seniorzy w ramach działań magistratu mogą korzystać z Karty Aktywnego Seniora, bezpłatnie zaszczepić się przeciw grypie, skorzystać z pomocy „złotej rączki” czy wziąć udział w zajęciach na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Uniwersytecie Zdrowego Seniora. (mt/mc)