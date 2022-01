Jaka jest kondycja zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej? Konferencja naukowa na Politechnice Białostockiej

Styczeń 28, 2022

„Stan ekosystemów w Puszczy Białowieskiej” – to tytuł konferencji naukowej zorganizowanej przez Politechnikę Białostocką. Udział w tym wydarzeniu wzięli naukowcy i leśnicy z całego kraju. Na Politechnikę Białostocką przyjechał też wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Konferencję zorganizowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku wraz z Instytutem Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Klimatu i Środowiska.

Eksperci rozmawiali o kondycji zasobów przyrodniczych Puszczy Białowieskiej w kontekście prac nad powstaniem nowego planu zarządzania tym cennym obszarem.

To kluczowy dokument, który Polska jest zobowiązana opracować, aby Puszcza Białowieska mogła być dalej na liście UNESCO. Dokument ma być gotowy do wiosny 2023 roku.

– To jest termin szybki, przy czym muszę powiedzieć, że praca nad wieloma częściami tego dokumentu już jest bardzo mocno zaawansowana. W tej chwili jest dostępny dokument dotyczący ochrony przeciwpożarowej, można już go recenzować. Są już także sporządzone plany urządzenia lasu. One na wiosnę tego roku też już będą gotowe, będzie więc okazja do tego, żeby dyskutować na ten temat. Oczywiście także wszystkie kwestie planów ochronnych, które muszą się w tym dokumencie znaleźć, także są już opracowywane, tak byśmy mogli pospinać te dokumenty, a przy okazji przeanalizować wszystkie dokumenty, które do tej pory powstały i które dotyczą gospodarowania na całym obszarze Puszczy Białowieskiej – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Edward Siarka.

Zintegrowany plan określi sposoby zarządzania cennym obszarem przyrodniczym, którym jest Puszcza Białowieska.

– Ta konferencja jest pewnego rodzaju odtworzeniem forum dyskusyjnego dotyczącego kolejnego okresu zarządzania Puszczą Białowieską. (…) Myślę, że jest to bardzo potrzebna konferencja z bardzo prostego powodu: jeżeli podejmujemy jakieś decyzje związane z zarządzaniem Puszczą, to musimy wiedzieć, jaki jest jej stan aktualny, jakie są tendencje zmian i jeżeli te zmiany są korzystne, to iść w kierunku ich nawet przyspieszenia, jeżeli zaś są niekorzystne to zastanowić się w jaki sposób możemy im przeciwdziałać. Taką niekorzystną zmianą jest przede wszystkim spadek wód gruntowych. Już dzisiaj mówi się wprost, że kanały irygacyjne, które były pokopane i na początku wieku i trochę później powinny być w jakiś sposób zablokowane, żeby wstrzymać odpływ wody – mówił prof. Sławomir Bakier, członek rady naukowej Białowieskiego Parku Narodowego, dyrektor Instytutu Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej.

Zapis konferencji dostępny jest tutaj.