Jak zdobyć wymarzoną pracę? Studenci Politechniki Białostockiej ćwiczyli symulacje rozmów kwalifikacyjnych w obcym języku na Mock Job Interview

4 czerwca, 2025

Mock Job Interview, fot. Hanna Kość Mock Job Interview, fot. Hanna Kość

Studenci Politechniki Białostockiej mieli możliwość przygotować się do rozmów kwalifikacyjnych. Podczas Mock Job Interview przetrenowali rozmowę o pracę w obcym języku, skonsultowali swoje CV, czy też fotograf robił im profesjonalne zdjęcia.

Ponadto odbył się panel ze studentami uczelni, którzy poza nauką, pracują w podlaskich firmach i informowali, jak wyglądała ich rozmowa kwalifikacyjna po angielsku.

– Ja się dowiedziałem na przykład, jakie są killer questions, czyli takie jakieś niespodziewane pytania, jakie można dostać na rozmowie o pracę. Jest pytanie, które ma taki ukryty sens i na przykład, ile chcesz zarabiać, w tym jest ukryte, czy stać nas na ciebie i czy możemy dostać ciebie taniej. Duże znaczenie miała rozmowa po angielsku, ponieważ u nas w firmie zajmujemy się zagranicznymi klientami. Ja byłem pytany po angielsku tylko o moje hobby, o moje zainteresowania, ponieważ moi rekruterzy powiedzieli mi, że o technicznych umiejętnościach to każdy umie mówić po angielsku, a chcę zobaczyć, jak kto umie mówić po angielsku w takiej naturalnej rozmowie. Jeżeli chodzi o moją pracę, to spotykam się z wieloma klientami, gdzie po prostu muszę rozmawiać po angielsku i myślę, że to jest fajne, bo w ten sposób można rozwijać właśnie tę umiejętność rozmawiania po angielsku – mówią studenci Politechniki Białostockiej.

Już po raz kolejny Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej połączyło edukację językową z praktycznymi umiejętnościami szukania pracy, ponieważ znajomość języka angielskiego jest coraz częściej nieodłącznym elementem w pracy zawodowej.

– Studenci mogli się dowiedzieć, jak podejść profesjonalnie do rozmowy kwalifikacyjnej. Mogli też przećwiczyć rozmowę kwalifikacyjną w różnych językach, szczególnie w języku angielskim. Uzyskali też wskazówki, jakich zachowań należy unikać, a jakie zachowania są jak najbardziej pożądane. W trakcie warsztatów studenci mogli się również dowiedzieć, jak poszukiwać pracy na europejskim rynku. Mogli też skonsultować, w jaki sposób poprawnie zredagować swoje CV – mówi Violetta Grabińska, kierownik Studium Języków Obcych Politechniki Białostockiej.

Mock Job Interview jest wspólnie organizowane przez Studium Języków Obcych, Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami oraz Centrum Innowacji InnHUB Erasmus+, dzięki czemu studenci mogli też dowiedzieć się jak skutecznie szukać pracy w Polsce i zagranicą. (hk)

Relacja Hanny Kość: