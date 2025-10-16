Jak zarządzać ludźmi w erze sztucznej inteligencji? O tym na Dniu HR w Politechnice Białostockiej

16 października, 2025

Dzień HR, fot. Paweł .Jankowski Dzień HR, fot. Paweł .Jankowski

Człowiek to najważniejszy kapitał w każdej organizacji. O tym właśnie będzie mowa podczas Dnia HR, który już na stałe wpisał się w kalendarz Politechniki Białostockiej. 22 października na Wydziale Inżynierii Zarządzania będą wykłady i spotkania.

Dzień HR dotyczyć będą nie tylko nauki, ale także doświadczeń z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim.

– Pamiętajmy, że człowiek to jest najważniejsza osoba w organizacji. Jeżeli my nie będziemy dbać o tego człowieka, nie będziemy dbać o ludzi w naszej organizacji, to tak naprawdę możemy się liczyć z tym, że nasze działania nie będą na tyle efektywne na ile chcemy – mówi dr Daria Smarzewska z Wydziału Inżynierii Zarządzania.

Tegoroczna edycja odbędzie się pod hasłem „HR, który rozumie jutro”. Tematem przewodnim będzie wpływ technologii i sztucznej inteligencji na zarządzanie ludźmi w firmach.

– Mamy wyzwania związane z różnymi pokoleniami pracowników, które aktualnie na rynku się znajdują. Dodatkowo stały rozwój technologiczny, wdrażanie sztucznej inteligencji, też obawy przed tymi nowymi technologiami, to też stanowi duże wyzwanie dla osób zarządzających ludźmi w organizacjach – dodaje organizatorka Dnia HR.

Wśród prelegentów znajdą się m.in. Marek Adamski, wykładowca studiów MBA, dr Natalia Ternowska-Żaczyk, HR business partner czy Marta Pawlak-Dobrzańska, ekspertka people analytics.

Dzień HR to wydarzenie nie tylko dla studentów, ale także dla właścicieli firm, specjalistów i pasjonatów zarządzania ludźmi. Rejestracja trwa do 20 października i odbywa się na stronie internetowej. (hk)

Zapowiedź Hanny Kość: