Jak wybierać sukienki dla dziewczynek na lato? [ARTYKUŁ SPONSOROWANY]

Czerwiec 7, 2022

Najmodniejsze sukienki dla dziewczynek nie zawsze są najwygodniejsze. Falbany, tiule, brokatowe dekory i liczne wiązania sprawiają, że sukienka jest piękna, lecz mało wygodna na co dzień. Czym kierować się przy wyborze sukienek letnich dla dziewczynek? Czy wybierać je tak samo jak sukienki damskie?

Sukienki dla dziewczynek z przewiewnych materiałów Wygodny krój do szalonych zabaw Sukienki maxi, midi czy mini?

Modne sukienki dla dziewczynek są eleganckie i stylowe, jednak nie zawsze sprawdzają się w przedszkolu lub podczas wesołych zabaw na podwórzu. Często ich krój i rodzaj ozdób są nieprzystosowane do udziału w dziecięcych aktywnościach. Bardziej przypominają sukienki koktajlowe niż codzienną odzież dla małych dziewczynek. Jeśli szukasz sukienki dla kilkulatki, sprawdź, na co zwrócić uwagę przy jej wybieraniu.

Sukienki dla dziewczynek z przewiewnych materiałów

Na lato polecane są przede wszystkim zwiewne sukienki. Zapewniają poczucie chłodu w upalne dni, gdyż nie przylegają ściśle do ciała i pozwalają skórze oddychać. Zwiewne sukienki dla dziewczynek pasują zarówno najmłodszym dzieciom, jak i nastolatkom. Dla każdej z nich odpowiednie są jednak inne fasony sukienek, dopasowane do wieku, budowy ciała itp.

Sukienki jeansowe o kroju ogrodniczek są dobrym wyborem na letnie dni, jednak nie powinno się ich zakładać na upały. Można ubierać je na wycieczki i na czas podróży, np. pociągiem lub samochodem. Sukienki midi i mini z jeansu są wygodne i praktyczne, gdyż mają kieszenie i są niepodatne na zaciągnięcie lub rozerwanie materiału.

Wygodny krój do szalonych zabaw

Szalone zabawy na placu zabaw lub plaży dostarczają dzieciom wiele radości, jednak aby w nich uczestniczyć, krój letniej sukienki powinien zapewniać pełną swobodę ruchów. Dotyczy to w szczególności ubrań wybieranych dla dziewczynek w wieku przedszkolnym. Sukienka idealna na plac zabaw ma rozkloszowany dół. Umożliwia bieganie, podskakiwanie lub wygodne siadanie w piaskownicy. Dodatkowo nie obciera skóry, która intensywnie poci się w trakcie wysiłku fizycznego.

Wygodna sukienka do zabawy w letnie dni jest niepodatna na gniecenie. Materiał powinien wymagać jak najrzadszego prasowania, by po wypraniu i wysuszeniu sukienka od razu nadawała się do noszenia. Co więcej, dobrze dobrana sukienka na lato dla dziewczynki jest pozbawiona drapiących rękawów z tiulów i licznych guzików lub wiązań. Powinna być szybka do założenia. Najwygodniejsze są modele wkładane przez głowę i swobodnie układające się na ciele.

Sukienki maxi, midi czy mini?

Dziewczynki uwielbiają sukienki wieczorowe i sukienki rozkloszowane, które wyglądają jak u księżniczki, jednak na lato takie modele w ogóle się nie sprawdzają. Dla dziewczynek polecane są sukienki o długości midi i mini. Odzież o długości do kolan lub połowy uda zapewnia maksymalny komfort ruchów i poczucie chłodu. Sukienki o długości do kostek są eleganckie, jednak dziewczynki często się w nich potykają i przewracają. Taka długość jest niepraktyczna i sprawia, że dziewczynka jest zmuszona do rezygnacji ze swobodnych zabaw.

Optymalnym wyborem są sukienki bawełniane i wiskozowe bez zbędnych ozdób i o prostym kroju. Długie sukienki ze zwiewnych materiałów mogą przydać się dziewczynkom jedynie w upały, gdy odzież nie tylko chroni przed nadmiernie wysoką temperaturą, ale i osłania skórę od słońca i nie dopuszcza do jej poparzenia.

