Jak świadomie wybrać swoją przyszłość? O akcji „Świadomy wybór ścieżki kariery – młodzież dla młodzieży” mówi Marzena Kurnicka

W dniach 23–24 maja w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku odbędzie się bezpłatne szkolenie „Świadomy wybór ścieżki kariery – młodzież dla młodzieży”. Inicjatywa skierowana jest do uczniów trzecich i czwartych klas liceów oraz techników, którzy stoją przed wyborem dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Posłuchaj rozmowy tutaj:
Jak podkreśla organizatorka wydarzenia, prezes Fundacji Kuźnia Talentów Marzena Kurnicka, świadomy wybór kariery powinien być oparty na wiedzy, refleksji i poznaniu własnych predyspozycji.
– To ma być wybór przemyślany, poprzedzony poświęceniem czasu na poznanie siebie i możliwości, jakie daje rynek pracy – mówi.
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli poznać ofertę największych białostockich uczelni: Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Białostockiej oraz Uniwersytetu Medycznego. Nie zabraknie również spotkań z przedsiębiorcami reprezentującymi różne branże oraz ekspertami rynku pracy.
Projekt powstał we współpracy z Wojciechem Barabaszem – uczniem Zespołu Szkół Ekonomicznych w Śremie, który jest pomysłodawcą programu. To właśnie stąd wzięła się formuła „młodzież dla młodzieży”.
– Będzie dużo praktyki, warsztatów i rozmów o tym, jak odkrywać swoje talenty i gdzie szukać wsparcia przy wyborze zawodu – podkreśla Marzena Kurnicka.
Organizatorzy zwracają uwagę, że dynamicznie zmieniający się rynek pracy sprawia, iż młodzi ludzie potrzebują dziś nie tylko wiedzy o zawodach przyszłości, ale także lepszego poznania własnych kompetencji i możliwości rozwoju.
W programie znalazły się między innymi warsztaty, konsultacje oraz możliwość wykonania testu predyspozycji zawodowych. Jedna z osób uczestniczących wygra pełny test kompetencji wraz z omówieniem przez eksperta.
Szkolenie jest bezpłatne, jednak liczba miejsc została ograniczona do 40 uczestników. Zapisy prowadzone są telefonicznie przez Fundację Kuźnia Talentów. Szczegóły i numer kontaktowy dostępne są w mediach społecznościowych fundacji.
Wydarzenie odbędzie się w Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Świętego Rocha 3 w Białymstoku. Partnerem strategicznym inicjatywy jest Województwo Podlaskie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa podlaskiego oraz prezydent miasta Białegostoku.
Zapisy są pod numerem telefonu 505 181 685