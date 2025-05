Jak spać, żeby się wyspać i czuć się dobrze? Daria Łukowska na Politechnice Białostockiej

13 maja, 2025

Daria Łukowska – dietetyczka, fizjoterapeutka i autorka książki „Jak spać, żeby się wyspać” – mówiła studentom i pracownikom Politechniki Białostockiej o roli snu w profilaktyce zdrowia psychicznego., fot. A. Jakuć Daria Łukowska – dietetyczka, fizjoterapeutka i autorka książki „Jak spać, żeby się wyspać” – mówiła studentom i pracownikom Politechniki Białostockiej o roli snu w profilaktyce zdrowia psychicznego., fot. A. Jakuć

Sen wpływa na każdy aspekt naszego zdrowia – od odporności i pamięci po nastrój i metabolizm. O tym, jak spać, żeby się naprawdę wyspać i czuć się dobrze, mówiła studentom i pracownikom Politechniki Białostockiej Daria Łukowska – popularyzatorka wiedzy o zdrowiu, autorka książki „Jak spać, żeby się wyspać” i prowadząca program „Forma na Życie” na YouTube.

Podczas wykładu Daria Łukowska dzieliła się praktycznymi wskazówkami i wynikami badań naukowych, fot. A. Jakuć Zdjęcie 1 z 5

Wykład odbył się w ramach cyklu „Profilaktyka Zdrowia Psychicznego”.

– Sen wpływa tak naprawdę na każdy aspekt naszego zdrowia – bezpośrednio albo pośrednio. Wpływa na odporność, zdrowie psychiczne, samopoczucie, koncentrację, zapamiętywanie, całą gospodarkę hormonalną – mówiła Daria Łukowska, podkreślając, że nie ma układu w ciele, który nie zależałby od dobrej jakości snu.

Zaznaczyła, że zbyt krótki lub przerywany sen szybko daje o sobie znać. Już po kilku nieprzespanych nocach możemy mieć mniej energii, gorszy nastrój i większą podatność na infekcje. Osłabiona jest też pamięć i refleks, a organizm nie ma szansy „gasić pożarów”, czyli wyciszać stanów zapalnych.

– Na dobry sen pracujemy cały dzień – mówiła Łukowska. Wieczorne scrollowanie telefonu, ciężka kolacja czy brak spaceru na świeżym powietrzu mogą skutecznie pogorszyć jakość snu. Jej zdaniem kluczowe są też rytm dobowy i światło dzienne, które reguluje wydzielanie melatoniny.

– Dobrze by było odstawić telefon na jakieś pół godziny przed snem. To nie tylko kwestia światła niebieskiego, ale i pobudzenia emocjonalnego – tłumaczyła ekspertka. Krótkie wejście w emocje – np. dyskusję w internecie – podnosi poziom kortyzolu, a to utrudnia zaśnięcie.

Jak długo powinniśmy spać? – Siedem do dziewięciu godzin – to widełki dla osoby dorosłej – mówiła Łukowska. Podkreśliła, że zbyt krótki sen przez dłuższy czas może mieć poważne konsekwencje zdrowotne. Szczególnie dla studentów, którzy uczą się intensywnie i często zarywają noce.

– W nocy nasz mózg porządkuje to, czego się nauczyliśmy i przekłada z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Dlatego czasem lepiej nie zarywać nocki, tylko się wyspać – wyjaśniała autorka książki.

Podczas wykładu podkreśliła, że sen to podstawa zdrowego stylu życia. – Mam takie poczucie, że sen jest u podstawy takiej piramidy zdrowego stylu życia – podsumowała.

Daria Łukowska jest również współprowadzącą podcast „Nieobiektywnie”, mówczynią TEDx i współautorką „Projektu Męskie Zdrowie”. Z wykształcenia jest dietetyczką i fizjoterapeutką. Aktualnie kończy kierunek aktorsko-wokalny w Warszawskiej Szkole Filmowej. (AJ)